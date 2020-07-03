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Стало известно, когда Audi A9 e-tron появится в продаже

Стало известно, когда Audi A9 e-tron появится в продаже

Audi A9 e-tron, новый флагманский электрический седан Audi, появится в продаже в 2024 году, сообщает Autocar. Главными его конкурентами станут Mercedes EQS и Jaguar XJ.

Audi A9 e-tron построят на базе концепта Aicon 2017 года (его впервые показали на автосалоне во Франкфурте), который получил неофициальное название A9. Конечно, серийный электрический люксовый седан Audi будет отличаться от своего концепта, но некоторые одинаковые черты в дизайне, и в салоне все-таки будут.

Технические подробности об этой новинке пока не известны. Мы знаем, что при ее создании Audi сотрудничает с Porsche в рамках проекта Artemis, сосредоточившись на разработке электрической платформе. Обе эти компании сотрудничают уже по платформе «J1», которая лежит в основе Porsche Taycan и Audi e-tron GT.

По материалам autonews.ua
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