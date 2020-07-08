Новая индексация пенсий: кому из украинцев ожидать надбавок к выплатам

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Стало известно, как именно пересчитают украинцам пенсии после повышения минимальной зарплаты.
Об этом пишет Обозреватель.
Индексация выплат затронет тех украинцев, кто выполнил требования по стажу и достиг возраста 65 лет.
Уже с июля следующего года такие пенсионеры будут получать не меньше 2600 грн ежемесячно.
Как известно, на сентябрь запланировано повышение минимальной зарплаты на 5,9% – до 5000 гривен. В следующем году этот показатель, как обещал глава правительства, повысят дважды.
Учитывая, что в нашей стране достаточно быстро растут цены, такой рост в лучшем случае позволит самым малообеспеченным гражданам сохранить свой уровень доходов.
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Вместе с тем вырастут и выплаты для тех льготников, кто выполнил требования по стажу (35 лет для мужчин и 30 лет для женщин) и кому уже исполнилось 65 лет. Они, согласно украинскому законодательству, могут рассчитывать на выплату в размере не менее 40% минималки.
С учетом того, что в 2021 году Кабинет министров обещает сделать доплату в 500 грн всем льготникам, кто имеет достаточно стажа и кто достиг возраста 75 лет, такое повышение затронет незначительное количество украинцев.
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