Новая индексация пенсий: кому из украинцев ожидать надбавок к выплатам

Стало известно, как именно пересчитают украинцам пенсии после повышения минимальной зарплаты.

Об этом пишет Обозреватель.

Индексация выплат затронет тех украинцев, кто выполнил требования по стажу и достиг возраста 65 лет.

Уже с июля следующего года такие пенсионеры будут получать не меньше 2600 грн ежемесячно.

Как известно, на сентябрь запланировано повышение минимальной зарплаты на 5,9% – до 5000 гривен. В следующем году этот показатель, как обещал глава правительства, повысят дважды.

с 1 января 2021-го – 6 000 грн;

с 1 июля 2021-го – 6 500 грн.

Учитывая, что в нашей стране достаточно быстро растут цены, такой рост в лучшем случае позволит самым малообеспеченным гражданам сохранить свой уровень доходов.

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Вместе с тем вырастут и выплаты для тех льготников, кто выполнил требования по стажу (35 лет для мужчин и 30 лет для женщин) и кому уже исполнилось 65 лет. Они, согласно украинскому законодательству, могут рассчитывать на выплату в размере не менее 40% минималки.

с 1 января 2021 года – 2 400 грн;

с 1 июля 2021 года – 2 600 грн.

С учетом того, что в 2021 году Кабинет министров обещает сделать доплату в 500 грн всем льготникам, кто имеет достаточно стажа и кто достиг возраста 75 лет, такое повышение затронет незначительное количество украинцев.

Справка Finance.ua:

С 1 июля пенсии в Украине назначат автоматически, как только человек достигнет пенсионного возраста. Дополнительно обращаться в Пенсионный фонд не нужно.