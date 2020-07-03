0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 154 0

НБУ проведет новый своп-аукцион раньше запланированного

НБУ проведет новый своп-аукцион раньше запланированного

Национальный банк проведет второй аукцион своп процентной ставки среди банков 15 июля 2020 года.

«Учитывая тестовый характер первого аукциона и увеличение количества банков, которые уже подписали соответствующие генеральные договоры о проведении процентного свопа с Нацбанком, принято решение не откладывать проведение второго аукциона на август, как планировалось ранее», – сообщает НБУ.

Банки могут подать заявку на участие в аукционе до 12:00 15 июля через функционал FX Trading торговой системы Refinitiv или функционал IB Chat системы Bloomberg.

Результаты аукциона станут известны в тот же день в 17:00. Минимальная сумма заявки банка – 10 млн грн. Общий объем аукциона – 2 млрд грн. Один банк может подать не более 5 заявок.

Напомним, что первый своп-аукцион состоялся 2 июля, в нем приняли участие всего четыре банка.

Общий объем заявок составил 1,38 млрд грн. Из них были удовлетворены заявки двух банков на 20 млн грн. Средневзвешенная фиксированная процентная ставка, предложенная этими банками в обмен на плавающую ставку, определяется в зависимости от значений индекса UONIA, составляла 6,5%.

Следующий своп-аукцион Национальный банк планировал на август.

В мае Нацбанк ввел инструмент, который запустил в июне процентный своп и будет способствовать долгосрочному банковскому кредитованию.

Для практического внедрения нового инструмента НБУ дополнительно утвердил модель оценки свопа процентной ставки на индекс овернайт.

По материалам Финансовый клуб
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Казна и Политика
Смотри также
Весь рынок:Казна и Политика
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.