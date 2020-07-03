НБУ проведет новый своп-аукцион раньше запланированного

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Национальный банк проведет второй аукцион своп процентной ставки среди банков 15 июля 2020 года.
«Учитывая тестовый характер первого аукциона и увеличение количества банков, которые уже подписали соответствующие генеральные договоры о проведении процентного свопа с Нацбанком, принято решение не откладывать проведение второго аукциона на август, как планировалось ранее», – сообщает НБУ.
Банки могут подать заявку на участие в аукционе до 12:00 15 июля через функционал FX Trading торговой системы Refinitiv или функционал IB Chat системы Bloomberg.
Результаты аукциона станут известны в тот же день в 17:00. Минимальная сумма заявки банка – 10 млн грн. Общий объем аукциона – 2 млрд грн. Один банк может подать не более 5 заявок.
Напомним, что первый своп-аукцион состоялся 2 июля, в нем приняли участие всего четыре банка.
Общий объем заявок составил 1,38 млрд грн. Из них были удовлетворены заявки двух банков на 20 млн грн. Средневзвешенная фиксированная процентная ставка, предложенная этими банками в обмен на плавающую ставку, определяется в зависимости от значений индекса UONIA, составляла 6,5%.
Следующий своп-аукцион Национальный банк планировал на август.
В мае Нацбанк ввел инструмент, который запустил в июне процентный своп и будет способствовать долгосрочному банковскому кредитованию.
Для практического внедрения нового инструмента НБУ дополнительно утвердил модель оценки свопа процентной ставки на индекс овернайт.
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