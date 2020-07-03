Украина установила рекорд по экспорту зерна

По результатам 2019/2020 маркетингового года на внешние рынки поставлены рекордные 57,2 млн тонн зерновых, зернобобовых и муки. Это на 6,8 млн тонн больше, чем в прошлом маркетинговом году, когда экспорт составил 50,4 млн тонн.

Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики со ссылкой на данные Гостаможслужбы.

Как отмечается в сообщении, всего зерновых и зернобобовых экспортировано 56,7 млн тонн, из которых:

пшеница и смесь пшеницы и ржи – 20,5 млн тонн;

ячмень – 5,08 млн тонн;

рожь – 8,2 тысяч тонн;

кукуруза – 30,3 млн тонн;

другие зерновые и зернобобовые – 791 тысяча тонн.

Муки в целом экспортировано 334,2 тысяч тонн, из которых:

мука пшеничная или смесь пшеницы и ржи (меслин) – 331,7 тысяч тонн;