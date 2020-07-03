Украина установила рекорд по экспорту зерна

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По результатам 2019/2020 маркетингового года на внешние рынки поставлены рекордные 57,2 млн тонн зерновых, зернобобовых и муки. Это на 6,8 млн тонн больше, чем в прошлом маркетинговом году, когда экспорт составил 50,4 млн тонн.
Об этом сообщает пресс-служба Минэкономики со ссылкой на данные Гостаможслужбы.
Как отмечается в сообщении, всего зерновых и зернобобовых экспортировано 56,7 млн тонн, из которых:
Муки в целом экспортировано 334,2 тысяч тонн, из которых:
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