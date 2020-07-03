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FlixBus запускает внутренние рейсы по Украине

FlixBus запускает внутренние рейсы по Украине

Немецкий автобусный перевозчик FlixBus открыл продажу на автобусные линии между украинскими городами.

Об этом свидетельствует информация на сайте перевозчика.

8 июля запускаются направления Киев — Одесса — Затока, Киев — Житомир — Ровно — Львов и Киев — Житомир — Новоград-Волынский — Ровно — Львов — Ужгород.

Новые линии запущены в партнерстве с автобусным партнером FlixBus – компанией Euroclub. Автобусы, которые будут работать на маршрутах – Mercedes, Man и Neoplan. Средний возраст автобусов – 6 лет, они оборудованы кондиционерами, розетками, в салонах есть Wi-Fi и работают туалеты.

График:

  • Киев-Одесса-Затока: три раза в неделю: в пятницу, субботу и воскресенье из Киева в 22:50 с прибытием в 6:00 в Одессу, и 7:50 в Затоку. Обратно автобус отправляется в субботу, воскресенье и понедельник в 19:00 с Затоки, в 20:50 делает остановку в Одессе, и в 4:10 прибывает в Киев;
  • Киев-Львов: ежедневно с отправлением в 7:50 из Киева и прибытием в 15:00 во Львов. Обратно автобус выезжает в 10:00 из Львова и прибывает в 17:00 в Киев. Остановки также будут в Житомире и Ровно;
  • Киев-Ужгород: два раза в неделю: в среду и субботу автобус отправляется из Киева в 7:50 и прибывает в Ужгород в 21:25, с остановками в Житомире, Новоград-Волынском, Ровно и Львове. Назад автобус выезжает в понедельник и пятницу в 4 утра из Ужгорода и прибывает в 15:55 в Киев;

Где забронировать билеты:

  • оффлайн-кассах продажи билетов.

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По материалам Finance.UA
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