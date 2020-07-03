FlixBus запускает внутренние рейсы по Украине

Немецкий автобусный перевозчик FlixBus открыл продажу на автобусные линии между украинскими городами.

Об этом свидетельствует информация на сайте перевозчика.

8 июля запускаются направления Киев — Одесса — Затока, Киев — Житомир — Ровно — Львов и Киев — Житомир — Новоград-Волынский — Ровно — Львов — Ужгород.

Новые линии запущены в партнерстве с автобусным партнером FlixBus – компанией Euroclub. Автобусы, которые будут работать на маршрутах – Mercedes, Man и Neoplan. Средний возраст автобусов – 6 лет, они оборудованы кондиционерами, розетками, в салонах есть Wi-Fi и работают туалеты.

График:

Киев-Одесса-Затока: три раза в неделю: в пятницу, субботу и воскресенье из Киева в 22:50 с прибытием в 6:00 в Одессу, и 7:50 в Затоку. Обратно автобус отправляется в субботу, воскресенье и понедельник в 19:00 с Затоки, в 20:50 делает остановку в Одессе, и в 4:10 прибывает в Киев;

Киев-Львов: ежедневно с отправлением в 7:50 из Киева и прибытием в 15:00 во Львов. Обратно автобус выезжает в 10:00 из Львова и прибывает в 17:00 в Киев. Остановки также будут в Житомире и Ровно;

Киев-Ужгород: два раза в неделю: в среду и субботу автобус отправляется из Киева в 7:50 и прибывает в Ужгород в 21:25, с остановками в Житомире, Новоград-Волынском, Ровно и Львове. Назад автобус выезжает в понедельник и пятницу в 4 утра из Ужгорода и прибывает в 15:55 в Киев;

Где забронировать билеты:

в мобильном приложении

оффлайн-кассах продажи билетов.

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