Риелторы бьют тревогу из-за нового закона о недвижимости

Если парламент примет законопроект № 3618, сотрудничество с риелторами или брокерами будет обязательным. А за отказ придется заплатить 47,2 тыс. гривен штрафа. Недобросовестных риелторов тоже планируют наказывать гривной, но гораздо скромнее. Что же предлагают нардепы под видом “Закона о риелторах”.

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Каждый час в Украине проводится 80 операций с недвижимостью – покупка, продажа, обмен или дарение. В годовом измерении это более 700 тысяч сделок. Какая-то часть из них происходит с участием риелторов. Но в Украине до сих пор ни один закон не регулирует даже понятие “риелтор”, хотя эксперты по недвижимости разрабатывали соответствующий законопроект.

“Закончили мы его в декабре. Он на сегодняшний день висит на сайте Фонда госимущества. Дальше он никуда не пошел. Как нам объясняли, что это очень долгий процесс”, – рассказывает Елена Маленкова, член Ассоциации риелторов Украины.

Однако законодатели продвигают свой законопроект “О риелторской деятельности”. И здесь процесс идет быстро. В начале июня документ подали в Раду, а уже 1 июля приняли за основу.

Намерения у законодателей, казалось бы, благородные:

“Обезопасить потенциальных арендаторов или владельцев от того, что они арендуют или приобретут рисковые объекты, назовем их так. Второе – это обеспечить вывод в правовое поле с целью наполнения бюджета за счет уплаты риелторами и другими посредниками налогов за участие в этих операция”, – рассказывает нардеп Дмитрий Наталуха.

Однако экспертная среда в шоке от возможных последствий принятия такого закона.

“Этот законопроект надо было бы назвать не “о риелторской деятельности”, а “о риелторской монополии”, – говорит глава аналитического центра ГО “Институт законодательных идей” Татьяна Хутор и отмечает, что документ нарушает конституционные нормы.

“Закон создали без нас, общественные организации, крупнейшие отраслевые организации никто не спросил”, – добавляет Маленкова.

Что же предлагают в новом законе? Для начала разберемся, кто такой “риелтор”. Документ называет такого человека “брокером по недвижимости”, ему больше 18 лет, у него полное общее среднее образование. Также он должен иметь свидетельство брокера. То есть риелторские услуги смогут предоставлять только субъекты с лицензией.

“Сертификация предусматривает предоставление более профессиональных услуг. Вопрос: человек, которому есть 18 лет и который получил среднее образование, достаточно ли он квалифицирован, чтобы предоставлять услуги, как предполагается этим законом?” – сомневается старший юрист юридической компании Сергей Регелюк.

Для регулирования рынка законопроектом предусмотрено создание Национальной федерации специалистов в сфере риелторской деятельности. И это будет не государственный орган. Более того, эта организация еще даже не создана, но, согласно документу, обладает бешеными полномочиями.

“Именно эта общественная организация устанавливает и обязанности риелторов, и допуск их на этот рынок, она проводит и квалификацию, и сертификацию, и обязательное повышение квалификации риелторов – все это проводит именно она. Это яркий классический пример коррупциогенного фактора: определенному субъекту предоставляются фактически неограниченные полномочия, и они являются нечеткими”, – говорит Татьяна Хутор.

Эта же федерация будет собирать и жалобы на риелторов от клиентов.

“При этом пожаловаться можно анонимно, чтобы брокер об этом даже не узнал. И тогда при этой же федерации заседает третейский суд, который решает твою судьбу. Ты можешь даже и не знать, где, чего и как. У меня впечатление, что мы вернулись в 37-й год, где анонимки, доносы”, – недоумевает Маленкова.

А что с самими риелторскими услугами? Статья 34 законопроекта предусматривает, что “субъект риелторской деятельности, другое уполномоченное в соответствии с законом лицо собирает сведения об объекте недвижимости и вносит их в единую информационную базу данных”. И вносить данные имеет право только брокер. О собственнике недвижимости здесь ни слова. Непонятно, обязателен ли риелтор для любой операции? У одного из инициаторов законопроекта и председателя комитета по вопросам экономического развития Дмитрия Наталухи – своя трактовка.

“Там написано, что любое другое лицо, уполномоченное в соответствии с законом. Закона не этого, закона в целом, законодательства. Я имею право сделать это самостоятельно без привлечения каких-либо посредников. Если бы было бы иначе, мы бы нарушили Конституцию. Эта идея в законе не заложена. К сожалению, это спекуляция”, – уверяет нардеп.

Однако, в нотариальной палате дают другую однозначную оценку.

“Требование закона о том, чтобы в любой операции участвовал риелтор, уже является ограничением конституционного права собственности. Поэтому мы видим, что данный проект несколько неконституционный”, – говорит вице-президент нотариальной палаты Украины Елена Кирилюк.

Сделка между друзьями или членами семьи обычно не требует участия риелтора. Но этот проект не содержит исключений. Кроме того, без риелтора даже нельзя разместить объявление о продаже или сдаче в аренду недвижимости.

“У вас будут сумасшедшие штрафы. Порядка 44 тысяч гривен”, – предупреждает Маленкова.

“Владелец недвижимости фактически лишается права самостоятельно распоряжаться своим имуществом. Он должен обязательно привлекать посредника – риелтора”, – добавляет Хутор.

Даже аренда этой недвижимости должна происходить при участии риелтора. Эксперты говорят, что это свидетельствует об ограничении прав собственника и фактически противоречит Конституции.

Справка Finance.ua: