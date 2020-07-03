Межбанк: удачный понедельник для гривны

Понедельник прошел достаточно удачно для гривны и НБУ, хотя в Нацбанке и на самом рынке были поводы, волнующие участников рынка и способные отражаться на курсовых ожиданиях на ближайшее время.

В целом, доллар подешевел на межбанке с утренних 27,19/27,23 до 26,92/26,95 гривен, а регулятор смог несколько раз выходить на торги и пополнить резервы как минимум на $75-95 млн, плавно понизив свои ценники интервенций с 27,06 до 26,98 гривен.

Новостью, способной потрепать нервы клиентам и банкам в ближайшей перспективе, стало нежелание Набсовета НБУ продлевать полномочия Олега Чурия на посту зампреда регулятора, который курирует рыночные операции Нацбанка. Полномочия заканчиваются 10 июля и после этого до тех пор пока не утвердят нового зампреда – Чурий продолжит выполнять эти же функции, но уже только до момента выбора и утверждения нового человека на этот пост.

Кто бы ни пришел на эту должность – это отразится на видении регулятора и проведении валютной политики, состоянии и операциях на ресурсном и фондовом рынках страны.

Так что Набсовет “не послушался” пятничного совета экс-главы регулятора Якова Смолия по продлению полномочий члена действующего правления. Это дает сигнал рынку о том, что кадровые перестановки в главном банке страны только начинаются. И основной интригой теперь становится уже не только кто будет новым главой Нацбанка, но и что будет происходить в Правлении регулятора.

Ход торгов:

Как и в прошлую пятницу – рынок в первые минуты сессии попытались сразу «разогреть» и выставили котировки 27,19/27,23 гривен за доллар, что изначально было выше закрытия конца прошлой недели 27,10/27,13.

Но к 11 часам доллар просел до 27,165/27,195 за счет выхода достаточно большого количества продавцов и вялой реакции покупателей. Кто хотел – купил валюту с самого утра, а остальные – стали выжидать оптимально низких котировок. Продавцы постепенно становились все более сговорчивыми по курсу, хотя формально котировки к полудню и оставались на отметке 27,165/27,195 гривен. Несколько раз курс проседал к уровням около 27,10 гривен и даже ниже и только в эти моменты покупатели скупали без суеты “дешевеющую” валюту.

К обеду курс просел до 27,06/27,08 гривен, а НБУ вышел с первой интервенцией по покупке доллара по 27,06 гривен и достаточно долго выкупал все предложение.

Это поддержало курс и к 14:00 котировки остались на том же уровне 27,06/27,08. Но как только Нацбанк ушел – предложение опять превышало спрос и доллар просел до 27,025/27,05 гривен и активно пошел еще ниже к уровням около 27 гривен.

НБУ второй раз вышел на торги и купил порядка $50 млн уже по 26,98. Это снова удержало котировки от более существенного провала и завершилась сессия уровнями 26,92/26,95 гривен, что было ниже психологического порога в 27 гривен.

Главные события 6 июля на межбанке:

Доллар подешевел с утренних 27,19/27,23 гривен до 26,92/26,95 к концу дня; НБУ дважды выкупал излишек предложения доллара. Первый раз – по 27,06 гривен, второй – по 26,98. Всего купил по наблюдениям участников торгов от $75 млн до $95 млн; Справочный курс Нацбанка на 12:00 зафиксирован на уровне 27,1725 гривен, а официальный на 7 июля установлен на отметке 27,1269 гривен за доллар.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:

доллар США – 27,02 / 27,05

евро – 30,57 / 30,60

российский рубль – 0,3749 / 0,3754

На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,1324 / 1,1326

Курсы валют на Межбанке

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