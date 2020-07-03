Ryanair выполнил первые рейсы из Италии в Украину

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Компания Ryanair 6 июля выполнила первый регулярный рейс из Италии в Украину: пассажиров доставили из Бергамо в аэропорт Борисполь.
Об этом свидетельствует информация на сайте авиаперевозчика.
В 11:20 в аэропорт «Борисполь» прибыл рейс из Милана-Бергамо, а в 14:00 «Львов» принял самолет из Болоньи.
На сегодня у лоукоста запланированы еще рейсы из Рима в Киев, из Болоньи во Львов, из Бергамо и Болоньи в Одессу, из Бергамо в Харьков.
Ранее Ryanair обнародовал рекомендации пассажирам во время авиаполета.
Направления Ryanair из Украины в Италию:
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