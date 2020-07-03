Как IT-рынок приходит в себя после кризиса: вакансии, опыт и формат работы

Глубокая стадия кризиса на рынке IT пришлась на апрель 2020 года, а уже в мае-июне рынок начал приходить в себя. И хотя по количеству вакансий рынок еще не вышел на докризисный уровень, некоторые категории уже даже обогнали самые высокие показатели 2019-2020 года.

Об этом говорится в исследовании портала DOU.

В июне опубликовано 4245 вакансий. Это на 21% больше, чем в мае, и на 5% меньше, чем в июне прошлого года. Положительная динамика июня к маю – нетипична: последние три года в июне публикуется меньше вакансий, чем в мае. Поэтому есть основания утверждать, что рынок выходит из кризиса.

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Первыми из кризиса вышли сеньоры – количество вакансий в июне увеличилось на треть и достигло докризисных показателей; ремоут-вакансии бьют все рекорды – похоже, что рынок адаптируется к новым условиям; конкуренция среди начинающих и нетехнических специалистов все еще остается нетипично высокой – 90 отзывов на одну вакансию Front-end с опытом до года.



Скриншот: dou.ua

Наиболее негативная динамика в июне по сравнению с прошлогодним первым месяцем лета, в категориях Java (-32%), Sysadmin (-31%), .NET (-24%).

По итогам июня уверенно можно сказать, что рынок HR оживает: 93 вакансии против 47 в мае. Также более чем на 40% выросли категории ERP/CRM, Analyst, Android, Security, Front-end.

Формат работы. В июне вновь опубликовали рекордное количество вакансий в категории «Удаленно» – вдвое больше, чем в прошлом году. Это и неудивительно, ведь работодатели возобновляют активный наем, а вот в офисы возвращаться не спешат. По данным телеграм-опроса редакции DOU, по состоянию на конец июня 77% респондентов продолжают (или имеют возможность) работать удаленно. И только 14% работают из офиса.

Опыт работы:

если сравнивать с предыдущими кризисными месяцами, то в категории свыше 5 лет все без изменений – самые востребованные .NET, Java, Front-end;

среди начинающих, кроме привычных Marketing и QA, в топе появился Support;

в категории от 3 до 5 лет в апреле и мае более 100 вакансий было только в Front-end. Тогда как в июне эту отметку пересекли еще QA, PHP и .NET.

Справка Finance.ua:

По данным опроса, 70% крупных IT-компаний не испытывают кризиса. Кризис больше повлиял на мелкие студии, чем на крупный аутсорс.

IT-сферы остаются самыми популярными среди фрилансеров. Больше всего опрошенных специалистов заняты в категории “Программирование” – 36%.