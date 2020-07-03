В Philip Morris рассказали о результатах 2019 года

Чистая прибыль компании Philip Morris International Inc. (PMI) за 2019 год составила $29 805 тысяч.

Об этом свидетельствует опубликованный первый Интегрированный отчёт компании за 2019 год.

Из всей суммы доходов 18,7% – доход от продукции, не производящей табачный дым. В 2016 году этот показатель составлял лишь 2,7%. К 2025 году компания планирует получать от 38% до 42% общего чистого дохода от такой продукции.

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Компания получила скорректированный операционный доход в размере $11,8 млрд в 2019 году. Этот показатель на 11,2% больше по сравнению с 2018 годом. Увеличение обусловлено ростом числа пользователей бездымной продукции и ростом цен на обычные сигареты.

Примерно половина мировых продаж сигарет PMI приходится на страны, не входящие в Организацию экономического сотрудничества и развития (ОЭСР). По состоянию на конец 2019 года, в мире насчитывалось 9,7 млн пользователей, которые отказались от сигарет и перешли на продукт PMI – IQOS. В этот показатель вошли 3 млн человек из стран, не входящих в ОЭСР.

Общие траты компании за 2019 год составили $465 млн. 98% общих трат PMI направила на научные исследования и ответственную коммерциализацию продуктов, в которых не существует продуктов горения.