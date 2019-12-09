0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 68 0

Кабмин подписал меморандум с крупнейшими табачными компаниями

Кабмин подписал меморандум с крупнейшими табачными компаниями

Кабмин и крупнейшие в Украине производители табачных изделий подписали “Меморандум о намерениях для обеспечения стабильности на рынке табачных изделий и поддержания конкурентной среды для всех участников”. Документ должен способствовать развитию табачной отрасли и поступлениям в госбюджет. Об этом сообщила пресс-служба Минэкономразвития, которое от правительства подписало документ.

Среди компаний-подписантов: British American Tobaco, Imperial Tobaco Ukraine, Japan Tobaco International, Philip Morris.

“Подписание меморандума – важный шаг для развития честной конкуренции на рынке. Ожидаем, что благодаря подписанному документу мы создадим равные правила игры на рынке, будем противодействовать незаконной торговле и уклонения от уплаты налогов”, – сказал министр экономразвития Тимофей Милованов.

В меморандуме, в частности, говорится о намерениях обсуждения изменений в методологии администрирования 5-процентного налога с розничных продаж табачных изделий, разработке предложений по лицензионных условиям для осуществления оптовой торговли табачными изделиями, внедрении системы отслеживания перемещения табачных изделий.

Как отмечает пресс-служба Минэкономразвития, в ближайшее время совместно с представителями табачной индустрии будет создана рабочая группа для выработки инструментов реализации положений Меморандума.

По материалам УБР
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Фондовый рынок
Смотри также
Весь рынок:Фондовый рынок
Архивы:2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2019 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.