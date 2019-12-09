Кабмин подписал меморандум с крупнейшими табачными компаниями

Кабмин и крупнейшие в Украине производители табачных изделий подписали “Меморандум о намерениях для обеспечения стабильности на рынке табачных изделий и поддержания конкурентной среды для всех участников”. Документ должен способствовать развитию табачной отрасли и поступлениям в госбюджет. Об этом сообщила пресс-служба Минэкономразвития, которое от правительства подписало документ.

Среди компаний-подписантов: British American Tobaco, Imperial Tobaco Ukraine, Japan Tobaco International, Philip Morris.

“Подписание меморандума – важный шаг для развития честной конкуренции на рынке. Ожидаем, что благодаря подписанному документу мы создадим равные правила игры на рынке, будем противодействовать незаконной торговле и уклонения от уплаты налогов”, – сказал министр экономразвития Тимофей Милованов.

В меморандуме, в частности, говорится о намерениях обсуждения изменений в методологии администрирования 5-процентного налога с розничных продаж табачных изделий, разработке предложений по лицензионных условиям для осуществления оптовой торговли табачными изделиями, внедрении системы отслеживания перемещения табачных изделий.

Как отмечает пресс-служба Минэкономразвития, в ближайшее время совместно с представителями табачной индустрии будет создана рабочая группа для выработки инструментов реализации положений Меморандума.