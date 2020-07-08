Черногория упростила въезд для туристов из Украины

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Черногория упростила въезд для путешественников из Украины, убрав требование о наличии негативного теста на коронавирус.
Это следует из появления Украины в “зеленом списке” на сайте Института общественного здоровья Черногории.
Теперь Украина значится в списке стран на сайте учреждения как “страна, из которой можно въехать в Черногорию без дополнительных ограничений, связанных с COVID-19”.
Это подтверждает и посольство Украины в Черногории.
“Институт общественного здоровья Черногории включил Украину в” зеленый “список стран, что означает отсутствие требования тестирования. Поздравляем”, – говорится в сообщении.
Стоит отметить, что по критериям Украины Черногория находится в “красном списке”: после возвращения оттуда необходимо отбыть самоизоляцию или сдать тест.
В последнее время эпидемиологическая ситуация в Черногории ухудшилась. Страна, которая в конце мая-начале июня объявила о завершении эпидемии и назвала себя “свободной от коронавируса”, с тех пор зарегистрировала более 500 новых случаев.
6 июля Черногория дополнительно усилила карантин, ограничив время работы ресторанов и закрыв детсады. В отдельных муниципалитетах ввели более жесткие ограничения.
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