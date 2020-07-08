Эксперт рассказала, сколько можно заработать на сезонной работе в Украине

Пока в целом по Украине на рынке труда ситуация неутешительная, в курортных регионах появились сезонные вакансии в сфере питания, обслуживания, садового хозяйства. Зарплаты там могут достигать 12-13 тысяч гривен.

Такие данные приводит независимый HR-эксперт Татьяна Пашкина, пишет “Сегодня”.

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По словам эксперта, в сравнении с прошлым годом предложений сезонной работы стало меньше на четверть. Тем не менее, такие вакансии есть. «Зарплаты впечатляют не всех, но, например, в теплицах по выращиванию овощей можно заработать 12 тыс. грн, поваром — 9 тыс. грн, горничной — 9 тыс. грн, садовником — 6 тыс. грн, продавцом еды на пляже — 13 тыс. грн», — рассказала Пашкина.

Также специалист советует не отвергать сходу вакансии с задекларированной низкой зарплатой. «Платить могут немного, но обеспечат жильем, питанием, форменной одеждой, то есть удастся выиграть за счет сокращения расходов», — объясняет эксперт.

Напомним, по последним данным Государственной службы занятости, за год зарегистрированных безработных в Украине стало больше на 64%. В центрах занятости стоят на учете около полумиллиона человек. Из-за карантина особенно много безработных появилось в отельной сфере и секторе общественного питания.