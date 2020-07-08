Эксперт рассказала, сколько можно заработать на сезонной работе в Украине

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Пока в целом по Украине на рынке труда ситуация неутешительная, в курортных регионах появились сезонные вакансии в сфере питания, обслуживания, садового хозяйства. Зарплаты там могут достигать 12-13 тысяч гривен.
Такие данные приводит независимый HR-эксперт Татьяна Пашкина, пишет “Сегодня”.
Читайте также: Где было больше всего работы в июне и какие зарплаты предлагали
По словам эксперта, в сравнении с прошлым годом предложений сезонной работы стало меньше на четверть. Тем не менее, такие вакансии есть. «Зарплаты впечатляют не всех, но, например, в теплицах по выращиванию овощей можно заработать 12 тыс. грн, поваром — 9 тыс. грн, горничной — 9 тыс. грн, садовником — 6 тыс. грн, продавцом еды на пляже — 13 тыс. грн», — рассказала Пашкина.
Также специалист советует не отвергать сходу вакансии с задекларированной низкой зарплатой. «Платить могут немного, но обеспечат жильем, питанием, форменной одеждой, то есть удастся выиграть за счет сокращения расходов», — объясняет эксперт.
Напомним, по последним данным Государственной службы занятости, за год зарегистрированных безработных в Украине стало больше на 64%. В центрах занятости стоят на учете около полумиллиона человек. Из-за карантина особенно много безработных появилось в отельной сфере и секторе общественного питания.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
В Украине упразднят часть пенсий: в Пенсионном фонде рассказали, кому не повезетВчера, 11:02 - 85782 14
Риелторы бьют тревогу из-за нового закона о недвижимостиВчера, 19:13 - 28802 10
Видеофиксация ПДД: как водителю проверить и оплатить штраф10 ч. назад - 12436 6
Бензин при курсе 30 грн/$: как изменятся цены на топливо при резком скачке доллараВчера, 21:00 - 9714 3
Прожиточный минимум в Украине и в мире: в США тратят в день в 20 раз больше (инфографика)Вчера, 16:13 - 2208 3
Новая индексация пенсий: кому из украинцев ожидать надбавок к выплатам7 ч. назад - 45529
Видеофиксация ПДД: как водителю проверить и оплатить штраф10 ч. назад - 12436 6
Бензин при курсе 30 грн/$: как изменятся цены на топливо при резком скачке доллараВчера, 21:00 - 9714 3
Business Insider назвал 10 самых высокооплачиваемых профессий будущего (инфографика)9 ч. назад - 1857
Работа с видом на Карибское море: Барбадос готовит новую визу для удаленных работников14 ч. назад - 1662
Sony представила карманный кондиционер (видео)Позавчера, 15:20 - 910
В Германии создали птиц-роботов (фото, видео)08.07.2020, 11:48 - 1770
В мире испытывают на людях 17 различных вакцин от коронавируса03.07.2020, 12:10 - 1573
SpaceX доставила на орбиту GPS-спутник третьего поколения (фото, видео)01.07.2020, 13:10 - 1278 2
"Роза ветров" выполнила первый авиарейс на турбовинтовом самолете (фото, видео)30.06.2020, 15:10 - 6627 14