Где было больше всего работы в июне и какие зарплаты предлагали

Учитывая тот факт, что в этом месяце карантинные меры в Украине были ослаблены, изменения произошли, в том числе и на рынке труда. Количество опубликованных в июне вакансий выросло на 23% по сравнению с маем. В частности, на 20% увеличилось количество предложений от работодателей по дистанционной работе.

Об этом свидетельствует аналитика сайта для поиска работы в Украине и мире Jooble.

Где было больше всего вакансий в июне:

оптово-розничная торговля;

производство:

управление персоналом;

информационные технологии;

логистика.

Кого искали и какие зарплаты предлагали:

компании оптово-розничной торговли* чаще всего размещали вакансии на должности продавца-консультанта, предлагая зарплату от 4 до 17 тыс. грн в зависимости от региона; менеджера по продажам, предлагая от 5 до 30 тыс. грн; и кассира, предлагая зарплату от 7 до 10 тыс. грн;

в сфере производства остро ощущалась нехватка упаковщиков, разнорабочих и швей. В зависимости от региона, уровень зарплат составлял от 10 до 18 тыс. грн для упаковщиков, от 6 до 15 тыс. грн для разнорабочих, и от 5 до 25 тыс. грн для швей;

для отрасли управление персоналом в приоритете были такие специалисты, как рекрутеры – им в разных областях Украины предлагали от 10 до 30 тыс. грн; менеджеры по персоналу с уровнем зарплаты от 7 до 17 тыс. грн; менеджеры проектов с зарплатой от 12 до 25 тыс. грн;

среди специалистов направления информационных технологий наиболее популярными в июне стали Junior Flutter Developer – соискателям на эту вакансию предлагали в зависимости от региона от 21 до 40 тыс. грн; Junior JavaScript Developer – с предложением по зарплате от 21 до 35 тыс. грн; Senior React.js Developer – с зарплатой от 80 до 133 тыс. грн;

также замечен спрос на работников среди компаний, предоставляющих логистические услуги. Чаще всего размещаемые вакансии в этой сфере – водитель (с зарплатой от 5 до 35 тыс. грн), грузчик (от 5,5 до 14 тыс. грн) и диспетчер-логист (7 до 30 тыс. грн).

Наименьшее количество вакансий было опубликовано в таких сферах, как медиа, охранные услуги и безопасность, юриспруденция, консалтинг, дизайн. Соискатели же, со своей стороны, чаще всего интересовались такими вакансиями, как водитель, продавец, охранник, промоутер и повар.

Справка Finance.ua:

В Кабмине заявили о завершении роста безработицы – за последние недели количество безработных не увеличивается.

Наиболее востребованными профессиями в мае, по данным OLX Работа, были водитель, продавец, упаковщик, штукатур и таксист.

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