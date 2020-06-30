Где было больше всего работы в июне и какие зарплаты предлагали

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Учитывая тот факт, что в этом месяце карантинные меры в Украине были ослаблены, изменения произошли, в том числе и на рынке труда. Количество опубликованных в июне вакансий выросло на 23% по сравнению с маем. В частности, на 20% увеличилось количество предложений от работодателей по дистанционной работе.
Об этом свидетельствует аналитика сайта для поиска работы в Украине и мире Jooble.
Где было больше всего вакансий в июне:
Кого искали и какие зарплаты предлагали:
компании оптово-розничной торговли* чаще всего размещали вакансии на должности продавца-консультанта, предлагая зарплату от 4 до 17 тыс. грн в зависимости от региона; менеджера по продажам, предлагая от 5 до 30 тыс. грн; и кассира, предлагая зарплату от 7 до 10 тыс. грн;
Наименьшее количество вакансий было опубликовано в таких сферах, как медиа, охранные услуги и безопасность, юриспруденция, консалтинг, дизайн. Соискатели же, со своей стороны, чаще всего интересовались такими вакансиями, как водитель, продавец, охранник, промоутер и повар.
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