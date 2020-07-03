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В Украине вступил в силу закон о запрете штрафов за просрочку платежей

В Украине вступил в силу закон о запрете штрафов за просрочку платежей

В Украине вступил в силу закон, согласно которому банкам запрещено взимать со своих клиентов неустойку за просрочку платежей во время карантина.

Теперь заемщики не обязаны платить штрафы и пеню по кредитам в период карантина и еще в течение 30 дней после его окончания.

Указано, что данные изменения внесли в Хозяйственный кодекс.

Напомним, в первом чтении законопроект №3257 Верховная Рада приняла во время заседания еще 13 мая. Тогда проект закона поддержали 278 народных депутатов. В Украине уже введен запрет на такие неустойки для физических лиц, а теперь его будут расширять и на предпринимателей.

Кроме того, ранее Рада продлила действие налоговых льгот, которые были введены ранее, чтобы поддержать малый бизнес во время карантина. Послабления касаются в основном физлиц-предпринимателей (ФЛП).

Справка Finance.ua:

  • Законопроект №3257 продлевает налоговые и другие льготы для украинского бизнеса:
  • продление срока неприменения штрафных санкций за нарушение налогового законодательства в период с 1 марта, неприменение пени до последнего календарного дня месяца (включительно), в котором завершается действие карантина;
  • продление моратория на проведение документальных и фактических проверок бизнеса;
  • продолжение освобождения от уплаты ЕСВ за себя ФЛП и лицами, ведущими независимую профессиональную деятельность на период с 1 по 31 мая 2020 года.
  • уменьшение требований к минимальному размеру уставного капитала банков до 200 млн грн с 500 млн грн, а также продление срока действия Закона Украины “Об упрощении процедур реорганизации и капитализации банков”, который завершается 1 августа 2020 г., до 2024 года.

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По материалам Сегодня
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