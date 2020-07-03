Lexus выпустит новый седан IS500

В базе патентного бюро был обнаружен товарный знак, свидетельствующий о появлении нового седана Lexus с высокими эксплуатационными характеристиками.

Совсем недавно Lexus дебютировал с новым седаном IS Luxury, который выглядит как «чудесный шаг вперед» по сравнению с существующей моделью.

Наряду с этим новым базовым вариантом, в линейке появится более мощный IS F, но, как выяснилось, японская марка готовит новую модель среднего уровня.

Бюро по патентам и товарным знакам США получило от компании Toyota документацию для маркировки названия IS500. Эксперты полагают, что это может означать новую модель Lexus с двигателем V8, которая могла бы конкурировать с BMW M340i и Mercedes-AMG C43.

Lexus уже давно выпускает качественные автомобили, но бренд всегда боролся за то, чтобы по-настоящему конкурировать со своими немецкими коллегами, особенно на высшем уровне производительности.

Читайте также: ТОП-5 легковых авто, которые чаще всего покупали украинцы в июне

Такие автомобили, как M3, очень трудно затмить, но новая модель IS500 может быть именно тем, что нужно бренду, чтобы привлечь новых покупателей, которые не хотят тратить столько же денег на типичный выбор. Поскольку документы на регистрацию товарного знака только поданы, до этой новой модели еще далеко.