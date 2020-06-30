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Рада поддержала отставку главы НБУ Смолия

Рада поддержала отставку главы НБУ Смолия

Верховная Рада Украины отправила в отставку главу Национального банка Украины Якова Смолия. Нардепы поддержали проект постановления, которое внес в ВР президент Владимир Зеленский.

“За” проголосовали 286 парламентариев.

“Уволить Смолия Якова Васильевича от должности главы Национального банка Украины”, – говорится в тексте постановления.

Подчеркнем, пока не назначат нового главу НБУ, и.о. ведомства будет первый заместитель главы Екатерина Рожкова.

Комитет ВР по вопросам финансовой, таможенной и налоговой политики ранее поддержал это постановление и рекомендовал уволить Смолия с должности. При этом чиновник не присутствовал на заседании комитета.

Глава нацрегулятора сообщил о причинах своей отставки.

В среду, 1 июля, стало известно, что Смолий уходит с должности. Он отмечал, что своим уходом хочет предостеречь “от дальнейших попыток подорвать институциональные основы центрального банка в Украине”. На следующий день президент Владимир Зеленский внес в парламент постановление об увольнении главы нацрегулятора.

По материалам РБК-Украина
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