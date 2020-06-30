Рада поддержала отставку главы НБУ Смолия

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Верховная Рада Украины отправила в отставку главу Национального банка Украины Якова Смолия. Нардепы поддержали проект постановления, которое внес в ВР президент Владимир Зеленский.
“За” проголосовали 286 парламентариев.
“Уволить Смолия Якова Васильевича от должности главы Национального банка Украины”, – говорится в тексте постановления.
Подчеркнем, пока не назначат нового главу НБУ, и.о. ведомства будет первый заместитель главы Екатерина Рожкова.
Комитет ВР по вопросам финансовой, таможенной и налоговой политики ранее поддержал это постановление и рекомендовал уволить Смолия с должности. При этом чиновник не присутствовал на заседании комитета.
Глава нацрегулятора сообщил о причинах своей отставки.
В среду, 1 июля, стало известно, что Смолий уходит с должности. Он отмечал, что своим уходом хочет предостеречь “от дальнейших попыток подорвать институциональные основы центрального банка в Украине”. На следующий день президент Владимир Зеленский внес в парламент постановление об увольнении главы нацрегулятора.
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
НБУ создал условия, что банкам невыгодно выдавать кредит бизнесу, - Арахамия6 ч. назад - 2276 12
Наносила ущерб на 2 млрд гривен ежемесячно: СБУ разоблачила схему в Налоговой7 ч. назад - 9485 12
Уголовная ответственность за нетрезвое вождение отменена7 ч. назад - 2472 8
Газ у поставщика "последней надежды" будет в 2-3 раза дороже6 ч. назад - 3402 7
В Киеве на два месяца ограничат движение по Южному мосту3 ч. назад - 497 3
Наносила ущерб на 2 млрд гривен ежемесячно: СБУ разоблачила схему в Налоговой7 ч. назад - 9485 12
Газ у поставщика "последней надежды" будет в 2-3 раза дороже6 ч. назад - 3402 7
Межбанк: обстановка для гривны останется сложной6 ч. назад - 3217
Смолий рассказал, что он имел в виду под политическим давлением7 ч. назад - 2617 2
Уголовная ответственность за нетрезвое вождение отменена7 ч. назад - 2472 8
В мире испытывают на людях 17 различных вакцин от коронавируса5 ч. назад - 130
SpaceX доставила на орбиту GPS-спутник третьего поколения (фото, видео)Позавчера, 13:10 - 393 2
"Роза ветров" выполнила первый авиарейс на турбовинтовом самолете (фото, видео)30.06.2020, 15:10 - 3509 10
Искусственный интеллект впервые сыграет главную роль в фильме (видео)29.06.2020, 15:27 - 1109
Японский стартап создал умную маску для пандемии коронавируса (фото)28.06.2020, 12:17 - 1116 1