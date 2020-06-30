Смолий о своей отставке: это протест и красная линия

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
Национальный банк Украины должен сохранять независимость. Своей отставкой глава НБУ Яков Смолий стремится предостеречь от дальнейших попыток подорвать институциональные основы центрального банка в Украине.
Об этом он заявил во время отчета в Раде.
Читайте также: Смолий рассказал, что он имел в виду под политическим давлением
“Это – протест. Это – сигнал. Это – предупреждение. Это – красная линия”, – сказал Смолий.
По его словам, сейчас команда правления и несколько тысяч высококлассных профессионалов остаются работать в НБУ, чтобы сохранить макроэкономическую и финансовую стабильность, институциональную состоятельность центрального банка.
“Однако крайне важно, чтобы их работе прекратили мешать, чтобы президент, правительство и политики наконец наладили эффективное взаимодействие с центральным банком”, – добавил он.
По его словам, он покидает Национальный банк целостным институтом со стратегическим видением, отлаженными процессами, сильной профессиональной командой.
“Я иду с высоко поднятой головой. Оставляю НБУ под вашу ответственность”, – сказал Смолий в Раде.
Читайте важные советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграм-канале Finance_ukr 🤫
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
НБУ создал условия, что банкам невыгодно выдавать кредит бизнесу, - Арахамия6 ч. назад - 2306 14
Наносила ущерб на 2 млрд гривен ежемесячно: СБУ разоблачила схему в Налоговой7 ч. назад - 9952 12
Газ у поставщика "последней надежды" будет в 2-3 раза дороже5 ч. назад - 3798 8
Уголовная ответственность за нетрезвое вождение отменена6 ч. назад - 2507 8
В Киеве на два месяца ограничат движение по Южному мосту2 ч. назад - 516 3
Наносила ущерб на 2 млрд гривен ежемесячно: СБУ разоблачила схему в Налоговой7 ч. назад - 9952 12
Газ у поставщика "последней надежды" будет в 2-3 раза дороже5 ч. назад - 3798 8
Межбанк: обстановка для гривны останется сложной6 ч. назад - 3263
Смолий рассказал, что он имел в виду под политическим давлением7 ч. назад - 2633 2
Уголовная ответственность за нетрезвое вождение отменена6 ч. назад - 2507 8
В мире испытывают на людях 17 различных вакцин от коронавируса5 ч. назад - 131
SpaceX доставила на орбиту GPS-спутник третьего поколения (фото, видео)Позавчера, 13:10 - 393 2
"Роза ветров" выполнила первый авиарейс на турбовинтовом самолете (фото, видео)30.06.2020, 15:10 - 3513 10
Искусственный интеллект впервые сыграет главную роль в фильме (видео)29.06.2020, 15:27 - 1109
Японский стартап создал умную маску для пандемии коронавируса (фото)28.06.2020, 12:17 - 1118 1