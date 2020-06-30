Смолий о своей отставке: это протест и красная линия

Национальный банк Украины должен сохранять независимость. Своей отставкой глава НБУ Яков Смолий стремится предостеречь от дальнейших попыток подорвать институциональные основы центрального банка в Украине.

Об этом он заявил во время отчета в Раде.

Читайте также: Смолий рассказал, что он имел в виду под политическим давлением

“Это – протест. Это – сигнал. Это – предупреждение. Это – красная линия”, – сказал Смолий.

По его словам, сейчас команда правления и несколько тысяч высококлассных профессионалов остаются работать в НБУ, чтобы сохранить макроэкономическую и финансовую стабильность, институциональную состоятельность центрального банка.

“Однако крайне важно, чтобы их работе прекратили мешать, чтобы президент, правительство и политики наконец наладили эффективное взаимодействие с центральным банком”, – добавил он.

По его словам, он покидает Национальный банк целостным институтом со стратегическим видением, отлаженными процессами, сильной профессиональной командой.

“Я иду с высоко поднятой головой. Оставляю НБУ под вашу ответственность”, – сказал Смолий в Раде.

Читайте важные советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграм-канале Finance_ukr 🤫