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Смолий о своей отставке: это протест и красная линия

Смолий о своей отставке: это протест и красная линия

Национальный банк Украины должен сохранять независимость. Своей отставкой глава НБУ Яков Смолий стремится предостеречь от дальнейших попыток подорвать институциональные основы центрального банка в Украине.

Об этом он заявил во время отчета в Раде.

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“Это – протест. Это – сигнал. Это – предупреждение. Это – красная линия”, – сказал Смолий.

По его словам, сейчас команда правления и несколько тысяч высококлассных профессионалов остаются работать в НБУ, чтобы сохранить макроэкономическую и финансовую стабильность, институциональную состоятельность центрального банка.

“Однако крайне важно, чтобы их работе прекратили мешать, чтобы президент, правительство и политики наконец наладили эффективное взаимодействие с центральным банком”, – добавил он.

По его словам, он покидает Национальный банк целостным институтом со стратегическим видением, отлаженными процессами, сильной профессиональной командой.

“Я иду с высоко поднятой головой. Оставляю НБУ под вашу ответственность”, – сказал Смолий в Раде.

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По материалам РБК-Украина
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