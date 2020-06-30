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Газ у поставщика "последней надежды" будет в 2-3 раза дороже

Газ у поставщика "последней надежды" будет в 2-3 раза дороже

Гарантированным поставщиком для населения станет поставщик “последней надежды”, однако стоимость его газа будет в 2-3 раза дороже рыночной.

Об этом рассказал UBR.ua генеральный директор независимого провайдера энергии ETG Владимир Шведкий.

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В связи с запуском рынка природного газа, который перенесли на 1 августа, меняются и правила на рынке поставок голубого топлива для населения. Облгазсбыт перестает быть гарантированным ПСО-поставщиком и становится одним из участников рынка, и на тот случай, если “свой” поставщик обанкротится, потребитель попадает в руки поставщика “последней надежды”, который гарантирует энергетическую безопасность.

“Если по какой-то причине какой-то ваш поставщик не смог предоставить на следующий период ресурс по каким-либо причинам – дефолт, технические проблемы и др., тогда вы попадаете на так называемого поставщика последней надежды, который поставляет вам газ дороже. Мы не знаем, на сколько дороже, но исходя из тех условий, которые есть на рынке электроэнергии и европейского опыта, цена будет выше на порядок”, – рассказал Шведкий.

По его словам, цена газа, который предоставит поставщик “последней надежды”, может быть в 2-3 раза выше рыночной. Высокая стоимость услуг поставщика “последней надежды” связана с тем, что на него ложатся большие финансовые затраты и риски, прежде всего капиталоемкость и способность обеспечивать поставки газа клиентам со значительной отсрочкой платежа.

По материалам УБР
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