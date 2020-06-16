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Украина переходит на учет газа в киловатт-часах: нужно ли менять счетчики

Украина переходит на учет газа в киловатт-часах: нужно ли менять счетчики

В Украине готовится переход учета потребленного газа c кубометров на киловатт-часы.

Переход на учет потребленного голубого топлива планируется не только для бытовых пользователей, но и для предприятий тепловой коммунальной энергетики. Однако на сегодняшний день у всех стоят газовые счетчики, которые отсчитывают кубические метры, но никак не киловатт-часы. Что же делать с оборудованием, чтобы оно соответствовало новым требованиям?

В Национальной акционерной компании “Нафтогаз Украины” сообщили, что газовые счетчики менять не нужно.

“Переход на киловатт-часы не требует замены счетчиков”, – сообщили в НАК “Нафтогаз Украины”.

Каким образом старое оборудование будет отмерять киловатт-часы вместо кубометров газа, в компании не объяснили, но подчеркнули, что необходимости менять газовый счетчик нет и не будет.

Напомним, Кабинет Министров Украины изменил условия определения цены сжиженного газа для населения.

Справка Finance.ua:

  • 16 июня Совет принял за основу законопроект об учете газа.
  • Нафтогаз Украины намерен продавать газ для населения через государственные Ощадбанк и ПриватБанк. В отделениях банков можно будет заключить договор с 1 июля 2020 года.

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По материалам Today.ua
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