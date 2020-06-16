Украина переходит на учет газа в киловатт-часах: нужно ли менять счетчики

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В Украине готовится переход учета потребленного газа c кубометров на киловатт-часы.
Переход на учет потребленного голубого топлива планируется не только для бытовых пользователей, но и для предприятий тепловой коммунальной энергетики. Однако на сегодняшний день у всех стоят газовые счетчики, которые отсчитывают кубические метры, но никак не киловатт-часы. Что же делать с оборудованием, чтобы оно соответствовало новым требованиям?
В Национальной акционерной компании “Нафтогаз Украины” сообщили, что газовые счетчики менять не нужно.
“Переход на киловатт-часы не требует замены счетчиков”, – сообщили в НАК “Нафтогаз Украины”.
Каким образом старое оборудование будет отмерять киловатт-часы вместо кубометров газа, в компании не объяснили, но подчеркнули, что необходимости менять газовый счетчик нет и не будет.
Напомним, Кабинет Министров Украины изменил условия определения цены сжиженного газа для населения.
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