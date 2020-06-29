Межбанк: новость об отставке Смолия привела к цепной реакции

Как мы и предупреждали в своем утреннем прогнозе – четверг на валютном рынке прошел очень сложно, с большим калейдоскопом событий и новостей, пока негативных для гривны.

Главная новость последних суток – вчерашняя вечерняя отставка главы НБУ Якова Смолия – привела к цепной реакции на всех сегментах рынка и всевозможным политическим заявлениям от депутатов Верховной Рады и Офиса Президента до представителей МВФ и послов ведущих стран мира.

В целом, основное, о чем говорят политкорректные иностранцы – это необходимость сохранения независимости НБУ при любых кадровых изменениях в Нацбанке и сохранение направлений реформ, зато наши избранники народа достаточно активно критикуют пока еще действующего главу регулятора и активно гадают – кто будет новым руководителем этой организации.

На фоне неопределенности ситуации – при положительных результатах предварительного размещения Минфином ценных бумаг Украины на 12 лет на сумму $1,75 млрд (с выкупом порядка $750 млн долларов бумаг с погашением в 2021-2022 годах) – данное привлечение фактически сорвано, что негативно отразится на имидже страны.

Экстраординарность ситуации с главой НБУ привела к быстрому росту котировок межбанка и ажиотажу среди покупателей валюты.

Рынок стартовал сразу с высоких уровней 27,11/27,14 гривен и даже при вмешательстве НБУ и госбанков в виде активных продаж доллара – к концу дня спекулянты “разогрели” курс до 27,22/27,25. Нервозность на межбанке сохранялась практически всю сессию.

Ход торгов:

Рынок начало трясти с первых минут и спрос значительно превышал предложение за счет фактора неопределенности. К 11 часам доллар вырос с утренних 27,11/27,14 до 27,18/27,20 гривен, а Нацбанку пришлось массированно продавать валюту, чтобы сбить ажиотаж.

В первый раз НБУ продал $100 млн по 27,15 гривен и их размели почти мгновенно. И Нацбанк вышел уже с продажей вторых $ 100 млн по 27,20. Это частично начало снижать ажиотаж среди покупателей и не давало курсу расти выше.

К 12 часам курс остановился на отметке 27,185/27,2050 гривен, а затем благодаря активным продажам НБУ и Укргазбанка (вышел с продажей по 27,19 и ниже) – курс ненадолго просел до 27,155/27,175 к обеду.

Но после 14 часов давление на гривну сохранилось, а предложение быстро снижалось. И после окончательного ухода с торгов Нацбанка – спекулянты на мелких сделках быстро подтянули котировки до 27,165/27,185 гривен к 16 часам и до 27,22/27,25 к завершению сессии.

Ажиотаж на торгах, вызванный заявлением об отставке главы НБУ – пришлось гасить Нацбанку и Укргазбанку, но даже при этом доллар вырос с утренних 27,11/27,14 гривен до 27,22/27,25 к концу дня; НБУ дважды продавал по $100 млн. В первый раз – по 27,15 гривен, во второй – по 27,20; Справочный курс Нацбанка на 12:00 зафиксирован на уровне 27,1677 гривен, а официальный на 3 июля установлен на отметке 27,1801 гривен за доллар.

Курс доллара на Межбанке – график:



Средние курсы валют на Межбанке после закрытия рынка:

доллар США – 27,18 / 27,20

евро – 30,67 / 30,69

российский рубль – 0,3863 / 0,3866

На международном валютном рынке forex валютная пара евро/доллар к этому времени имела следующие значения котировок 1,1235 / 1,1237

Курсы валют на Межбанке

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