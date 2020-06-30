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ТОП-5 стран с самыми высокими штрафами за нарушение ПДД

ТОП-5 стран с самыми высокими штрафами за нарушение ПДД

В некоторых странах наказание за нарушение ПДД во много раз серьезнее, чем в Украине. Эксперты составили рейтинг самых высоких в мире автомобильных штрафов за нарушение правил дорожного движения.

Финляндия
В Финляндии максимальная сумма штрафа не ограничена, а рассчитывается он в соответствии с годовым доходом нарушителя. Минимальный штраф за несоблюдение скоростного режима здесь составляет полторы тысячи евро.

А вот суммы за другие некоторые «дорожные провинности»:

  • за движение «на красный» придется заплатить – 90 €;
  • если в крови найдут алкоголь, то возможно придется заплатить до 4500 € и на три года лишиться прав;
  • несоблюдение правил парковки будет стоить от 10 €;
  • за непристегнутый ремень взыщут 135 €.

Канада

Чаще всего любители скорости здесь отделываются суммами на уровне одной тысячи долларов.

За остальные нарушения предусмотрены такие суммы взысканий:

  • движение «на красный» – 144 доллара;
  • содержание алкоголя в крови 0,8 промилле – от 600 у.е. и лишение прав до 24 месяцев;
  • парковка в запрещенном месте – 100 у.е.;
  • непристегнутый ремень – до 1000 у.е.

Япония
Самым серьезным несоблюдением правил ПДД в Японии является наличие алкоголя в крови водителя. За это предусмотрено взыскание в 8700 долларов. Также суровое наказание предусмотрено за проезд на красный свет – помимо денежного взыскания в размере 420 долларов, водителя могут посадить в тюрьму на срок до 6 месяцев с исправительными работами.

За остальные несоблюдения ПДД предусмотрены следующие суммы взысканий:

  • парковка в запрещенном месте – около 830 долларов;
  • непристегнутый ремень – 450 у.е.

Великобритания

Тут фиксируют несоблюдение правил установленные камеры. Если британцы не игнорируют скоростной режим, то обычно отделываются суммой в 100 долларов. Однако за значительное превышение скорости, штраф также может оказаться гигантским. Так, в 2007 году водитель Porsche 911 был наказан на 8000 долларов за то, что двигался со скоростью 275 км/ч по сельской местности. Водителю было инкриминировано не только превышение скорости, но и небрежное вождение.

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В остальном, водители обходятся такими суммами:

  • за проезд “на красный” – 1800 фунтов;
  • за содержание алкоголя в крови 0,8 промилле и выше – 3 тыс. фунтов;
  • за парковку в неположенном месте – 40 фунтов;
  • за непристегнутый ремень – до 500 фунтов.

Италия

В Италии самое строгое наказание предусмотрено за езду в нетрезвом виде, оно может достигать 6000 евро и лишения прав на два года. Но это, если содержание алкоголя в крови достигнет 1,5 промилле. Если этот показатель ниже 0,8 промилле, то сумма взыскания составит 3200 евро.

Остальные штрафы менее суровы:

  • проезд «на красный» – 90 €;
  • парковка в неположенном месте – 75 €;
  • непристегнутый ремень – 300 €.

Напомним, в Украине действуют такие штрафы за превышение скорости:

  • за превышение более чем на 20 км/ч составляет 255 грн;
  • более чем на 50 км/ч – 510 грн.

По материалам Судебно-юридическая газета
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