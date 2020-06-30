ТОП-5 стран с самыми высокими штрафами за нарушение ПДД

Сервис подбора кредитов
- Отправьте заявку
- Узнайте решение банка
- Подтвердите заявку и получите деньги
В некоторых странах наказание за нарушение ПДД во много раз серьезнее, чем в Украине. Эксперты составили рейтинг самых высоких в мире автомобильных штрафов за нарушение правил дорожного движения.
Финляндия
В Финляндии максимальная сумма штрафа не ограничена, а рассчитывается он в соответствии с годовым доходом нарушителя. Минимальный штраф за несоблюдение скоростного режима здесь составляет полторы тысячи евро.
А вот суммы за другие некоторые «дорожные провинности»:
Канада
Чаще всего любители скорости здесь отделываются суммами на уровне одной тысячи долларов.
За остальные нарушения предусмотрены такие суммы взысканий:
Япония
Самым серьезным несоблюдением правил ПДД в Японии является наличие алкоголя в крови водителя. За это предусмотрено взыскание в 8700 долларов. Также суровое наказание предусмотрено за проезд на красный свет – помимо денежного взыскания в размере 420 долларов, водителя могут посадить в тюрьму на срок до 6 месяцев с исправительными работами.
За остальные несоблюдения ПДД предусмотрены следующие суммы взысканий:
Великобритания
Тут фиксируют несоблюдение правил установленные камеры. Если британцы не игнорируют скоростной режим, то обычно отделываются суммой в 100 долларов. Однако за значительное превышение скорости, штраф также может оказаться гигантским. Так, в 2007 году водитель Porsche 911 был наказан на 8000 долларов за то, что двигался со скоростью 275 км/ч по сельской местности. Водителю было инкриминировано не только превышение скорости, но и небрежное вождение.
Читайте также: В Украине хотят в шесть раз повысить штрафы за превышение скорости
В остальном, водители обходятся такими суммами:
Италия
В Италии самое строгое наказание предусмотрено за езду в нетрезвом виде, оно может достигать 6000 евро и лишения прав на два года. Но это, если содержание алкоголя в крови достигнет 1,5 промилле. Если этот показатель ниже 0,8 промилле, то сумма взыскания составит 3200 евро.
Остальные штрафы менее суровы:
Напомним, в Украине действуют такие штрафы за превышение скорости:
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.
Топ новости
|ОбсуждаютЧитают
Большинство украинцев не поддерживают сотрудничество с МВФ (опрос)12 ч. назад - 2798 26
Как избежать штрафа за "двойника" - юрист дал совет водителямВчера, 20:45 - 4913 4
После запуска автофиксации ПДД в Киеве стало в 4,5 раза меньше нарушений на дорогах - ГеращенкоВчера, 17:10 - 744 4
Больше всего денег семьи в Донецкой области тратят на питаниеВчера, 05:45 - 436 3
Повышение минималки может стать критическим фактором - ФРУ5 ч. назад - 1570 1
Большинство украинцев не поддерживают сотрудничество с МВФ (опрос)12 ч. назад - 2798 26
Где было больше всего работы в июне и какие зарплаты предлагали11 ч. назад - 2429
Цены на квартиры в новостройках Киева в начале лета снизились4 ч. назад - 2099 1
Индекс шашлыка: как менялась его стоимость за последние 5 лет7 ч. назад - 1994
Повышение минималки может стать критическим фактором - ФРУ5 ч. назад - 1570 1
В мире испытывают на людях 17 различных вакцин от коронавирусаПозавчера, 12:10 - 333
SpaceX доставила на орбиту GPS-спутник третьего поколения (фото, видео)01.07.2020, 13:10 - 506 2
"Роза ветров" выполнила первый авиарейс на турбовинтовом самолете (фото, видео)30.06.2020, 15:10 - 3958 10
Искусственный интеллект впервые сыграет главную роль в фильме (видео)29.06.2020, 15:27 - 1290
Японский стартап создал умную маску для пандемии коронавируса (фото)28.06.2020, 12:17 - 1321 1