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Представлен смартфон Honor X10 Max 5G (фото)

Представлен смартфон Honor X10 Max 5G (фото)

Бренд Honor, принадлежащий китайскому телекоммуникационному гиганту Huawei, официально представил огромный смартфон X10 Max 5G.

Аппарат оснащён 7,09-дюймовым дисплеем формата Full HD+ с разрешением 2280 × 1080 точек. В верхней части этой панели имеется небольшой каплевидный вырез – в нём располагается 8-мегапиксельная селфи-камера. Для экрана заявлен 100-процентный охват цветового пространства DCI-P3.


Фото: huaweicentral

Тыльная камера имеет двухкомпонентную конфигурацию: это основной 48-мегапиксельный сенсор и 2-мегапиксельный макромодуль.

Задействован процессор MediaTek Dimensity 800. Чип объединяет восемь вычислительных ядер с тактовой частотой до 2,0 ГГц и 5G-модем с поддержкой архитектур NSA/SA. За питание отвечает мощная аккумуляторная батарея ёмкостью 5000 мА·ч с поддержкой быстрой 22,5-ваттной подзарядки.


Фото: huaweicentral

Говорится о наличии адаптера беспроводной связи Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac и контроллера NFC. Новинка заключена в корпус с габаритами 174,37 × 84,91 × 8,3 мм, вес составляет 227 г. Применена операционная система Android 10 с фирменной надстройкой EMUI 10.1.1.

По материалам 3dnews.ru
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