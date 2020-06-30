Представлен смартфон Honor X10 Max 5G (фото)

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Бренд Honor, принадлежащий китайскому телекоммуникационному гиганту Huawei, официально представил огромный смартфон X10 Max 5G.
Аппарат оснащён 7,09-дюймовым дисплеем формата Full HD+ с разрешением 2280 × 1080 точек. В верхней части этой панели имеется небольшой каплевидный вырез – в нём располагается 8-мегапиксельная селфи-камера. Для экрана заявлен 100-процентный охват цветового пространства DCI-P3.
Фото: huaweicentral
Тыльная камера имеет двухкомпонентную конфигурацию: это основной 48-мегапиксельный сенсор и 2-мегапиксельный макромодуль.
Задействован процессор MediaTek Dimensity 800. Чип объединяет восемь вычислительных ядер с тактовой частотой до 2,0 ГГц и 5G-модем с поддержкой архитектур NSA/SA. За питание отвечает мощная аккумуляторная батарея ёмкостью 5000 мА·ч с поддержкой быстрой 22,5-ваттной подзарядки.
Фото: huaweicentral
Говорится о наличии адаптера беспроводной связи Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac и контроллера NFC. Новинка заключена в корпус с габаритами 174,37 × 84,91 × 8,3 мм, вес составляет 227 г. Применена операционная система Android 10 с фирменной надстройкой EMUI 10.1.1.
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