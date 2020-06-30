Apple тестирует работу iPhone под управлением macOS

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В течение многих лет мир мобильных устройств и настольных компьютеров Apple не пересекался. Однако в последнее время компания работала над тем, чтобы связать их вместе, например, запускать приложения для iOS на Mac с Catalyst. Теперь появилась новая утечка – что iPhone сможет работать под управлением macOS. Возможно, это произойдет благодаря подключению к внешнему монитору, клавиатуре и мыши.
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Примерно таким же образом работала функция Continuum на Windows-смартфонах, и так же работает Dex на топовых моделях Samsung. Отличие заключается в том, что Apple собирается позволить запускать на больших экрана не многооконную модификацию платформы, а полноценную версию macOS со всеми особенностями, присущими этой платформе.
Помимо Apple, над превращением смартфонов в настольные компьютеры работают также такие компании, как Samsung, Microsoft и даже Canonical.
Схема: ITsider
Инсайдеры также утверждают, что Apple разрабатывает прототип планшета iPad, на который, кроме iPadOS, установлена macOS. Вероятно, операционные системы на нем смогут переключаться в зависимости от сценариев использования, что сделает этот гаджет еще более универсальной заменой ноутбука.
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