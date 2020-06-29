В НБУ назвали главные тенденции на валютном рынке

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В июне 2020 года на валютном рынке продолжалось превалирование ревальвационного давления. Тенденция была обусловлена превышением предложения иностранной валюты над спросом на нее.
Об этом говорится в Макроэкономическом и монетарном обзоре НБУ за июнь 2020 года.
Как отмечается в обзоре, это позволило НБУ и далее покупать иностранную валюту для пополнения международных резервов. По итогам июня сальдо интервенций НБУ было положительным и составило 1,2 млрд долларов (с начала года – 1,1 млрд долларов).
По данным регулятора, покупка НБУ иностранной валюты была определяющим источником снабжения ликвидности банковской системы.
“Несмотря на это, по результатам июня, ликвидность снизилась из-за аккумулирования средств на счетах правительства и роста наличности”, – говорится в обзоре.
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