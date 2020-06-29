В НБУ назвали главные тенденции на валютном рынке

В июне 2020 года на валютном рынке продолжалось превалирование ревальвационного давления. Тенденция была обусловлена ​​превышением предложения иностранной валюты над спросом на нее.

Об этом говорится в Макроэкономическом и монетарном обзоре НБУ за июнь 2020 года.

Как отмечается в обзоре, это позволило НБУ и далее покупать иностранную валюту для пополнения международных резервов. По итогам июня сальдо интервенций НБУ было положительным и составило 1,2 млрд долларов (с начала года – 1,1 млрд долларов).

По данным регулятора, покупка НБУ иностранной валюты была определяющим источником снабжения ликвидности банковской системы.

“Несмотря на это, по результатам июня, ликвидность снизилась из-за аккумулирования средств на счетах правительства и роста наличности”, – говорится в обзоре.

Справка Finance.ua:

Национальный банк Украины в июне купил на межбанковском валютном рынке 1 155,0 млн долларов. При этом Нацбанк не проводил интервенции по продаже валюты.

Валютный рынок в июле ожидает вялое движение на фоне низкой активности экспортеров и импортеров, а также ограниченного спроса на валюту со стороны населения.

В 2020 году падение ВВП в Украине может составить 5,3%, инфляция ускорится до 5,5-5,7% в годовом измерении, курс гривны к доллару США составит 27,9-28,1 грн/$.

🎬 Узнавайте первыми о валютных колебаний на YouTube-канале Finance.ua