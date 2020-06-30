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Bloomberg оценил нынешний удар по туристическому бизнесу в $3,3 трлн

Bloomberg оценил нынешний удар по туристическому бизнесу в $3,3 трлн

Мировой туристический бизнес может недосчитаться в этом году до $3,3 трлн.

К такому выводу пришли аналитики Конференции ООН по торговле и развитию. Такие убытки могут возникнуть в случае развития пандемии по худшему сценарию, если карантинные меры будут продлены на 12 месяцев, пишет Bloomberg.

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Но и в случае, если карантин в среднем займет не более четырех месяцев, а это самый оптимистический сценарий, туристический сектор потеряет в мировом масштабе до $1,17 трлн.

Наибольшая доля убытков приходится на туристические компании США, они при оптимистическом сценарии потеряют $187 млрд.

На втором месте – Китай, чьи потери превысят $100 млрд.

Потери таких популярных среди туристов стран, как Франция и Таиланд, оцениваются в $47 млрд.

Хуже всего придется странам, в которых туризм занимает первое место по значению в структуре экономики. Так, Ямайка потеряет $1,68 млрд, это равносильно падению ВВП на 11%.

Эксперты ООН призывают национальные правительства позаботиться о гражданах, задействованных в отраслях, наиболее страдающих от пандемии, и которые лишились средств к существованию.

По материалам Mind
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