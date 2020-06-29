В Украине заработали кинотеатры

С сегодняшнего дня в Украине разрешена работа кинотеатров. Кабмин внес изменения в адаптивный карантин.

Соответствующее решение опубликовано на сайте правительства.

Читайте также: Киев ужесточает карантин

Кинотеатры работают с наполненностью не более 50 процентов и при условии соблюдения карантинных требований.

На сайтах кинотеатров уже опубликована информация об открытии со 2 июля. У большинства из них уже есть расписание сеансов.

Напомним, 24 июня в Киеве стартовал новый этап ослабления карантина, когда разрешили работу ресторанов, кинотеатров и театров. Однако, затем дату открытия кинотеатров отложили.

Справка Finance.ua:

Кабинет Министров опубликовал постановление о продлении адаптивного карантина до 31 июля с обновленными правилами его соблюдения.

Правительство с 12 марта ввело в Украине карантин с целью противодействия распространению коронавирусной инфекции. Первые послабления карантина в Украине стартовали с 11 мая.

Читайте важные советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграм-канале Finance_ukr 🤫