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В Украине заработали кинотеатры

В Украине заработали кинотеатры

С сегодняшнего дня в Украине разрешена работа кинотеатров. Кабмин внес изменения в адаптивный карантин.

Соответствующее решение опубликовано на сайте правительства.

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Кинотеатры работают с наполненностью не более 50 процентов и при условии соблюдения карантинных требований.

На сайтах кинотеатров уже опубликована информация об открытии со 2 июля. У большинства из них уже есть расписание сеансов.

Напомним, 24 июня в Киеве стартовал новый этап ослабления карантина, когда разрешили работу ресторанов, кинотеатров и театров. Однако, затем дату открытия кинотеатров отложили.

Справка Finance.ua:

  • Кабинет Министров опубликовал постановление о продлении адаптивного карантина до 31 июля с обновленными правилами его соблюдения.
  • Правительство с 12 марта ввело в Украине карантин с целью противодействия распространению коронавирусной инфекции. Первые послабления карантина в Украине стартовали с 11 мая.

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По материалам РБК-Украина
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