В Украине заработали кинотеатры

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С сегодняшнего дня в Украине разрешена работа кинотеатров. Кабмин внес изменения в адаптивный карантин.
Соответствующее решение опубликовано на сайте правительства.
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Кинотеатры работают с наполненностью не более 50 процентов и при условии соблюдения карантинных требований.
На сайтах кинотеатров уже опубликована информация об открытии со 2 июля. У большинства из них уже есть расписание сеансов.
Напомним, 24 июня в Киеве стартовал новый этап ослабления карантина, когда разрешили работу ресторанов, кинотеатров и театров. Однако, затем дату открытия кинотеатров отложили.
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