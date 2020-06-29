Tesla стала самым дорогим автопроизводителем в мире

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Компания Tesla Илона Маска стала самым дорогим автопроизводителем в мире. На торгах 1 июля ее рыночная стоимость достигла $207,2 млрд, превзойдя капитализацию Toyota, составляющую $201,9 млрд.
Об этом сообщает Bloomberg.
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И это при том, что в І квартале Tesla произвела 103 тыс. автомобилей, что составляет около 4% от почти 2,4 млн автомобилей Toyota.
О таком вероятном повороте событий эксперты говорили еще в середине прошлого месяца. Они утверждали, что резкий рост стоимости акций Tesla в июне может вскоре обеспечить ей звание самого дорогого автопроизводителя в мире, обогнав Toyota.
На то время, согласно данным Bloomberg, рыночная капитализация Tesla составляла свыше $190 млрд, тогда как Toyota – $210 млрд.
Напомним, в середине прошлого месяца американский производитель электрокаров представил Tesla Model S Long Range Plus с увеличенным запасом хода от одной зарядки – 647 км (402 мили). Ранее этот автомобиль мог преодолеть 628 км без подзарядки.
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