Tesla стала самым дорогим автопроизводителем в мире

Компания Tesla Илона Маска стала самым дорогим автопроизводителем в мире. На торгах 1 июля ее рыночная стоимость достигла $207,2 млрд, превзойдя капитализацию Toyota, составляющую $201,9 млрд.

Об этом сообщает Bloomberg.

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И это при том, что в І квартале Tesla произвела 103 тыс. автомобилей, что составляет около 4% от почти 2,4 млн автомобилей Toyota.

О таком вероятном повороте событий эксперты говорили еще в середине прошлого месяца. Они утверждали, что резкий рост стоимости акций Tesla в июне может вскоре обеспечить ей звание самого дорогого автопроизводителя в мире, обогнав Toyota.

На то время, согласно данным Bloomberg, рыночная капитализация Tesla составляла свыше $190 млрд, тогда как Toyota – $210 млрд.

Напомним, в середине прошлого месяца американский производитель электрокаров представил Tesla Model S Long Range Plus с увеличенным запасом хода от одной зарядки – 647 км (402 мили). Ранее этот автомобиль мог преодолеть 628 км без подзарядки.