Redmi выпустит смартфон с экраном на 120 Гц

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Бренд Redmi планирует в текущем месяце выпустить смартфон, основанный на базе MediaTek Dimensity 1000+.
Указанному устройству пророчат OLED-дисплей с кадровой частотой 120 Гц и встроенным сканером отпечатков пальцев, без вырезов и отверстий. Фронтальная камера будет выдвижной.
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Этот таинственный смартфон Redmi будет питаться от аккумулятора емкостью 4500 мАч с поддержкой быстрой зарядки Xiaomi MDY-11-EX 33W.
Указанное устройство уже получило сертификат регулятора 3C с номером модели M2006J10C. Как именно будет называться этот смартфон — пока информации нет.
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