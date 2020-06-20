Предсталена новая версия Xiaomi Redmi 9 (фото)

Вице-президент Xiaomi Лю Вейбинг (Lu Weibing) оставил на своей страничке в социальной сети Weibo сообщение о том, что смартфон Redmi 9 стал доступен для предварительного заказа на территории Китая. Напомним, ранее устройство было представлено в Европе, однако китайская версия получила больше памяти и новые цвета.

Версия Redmi 9 с 4 ГБ оперативной и 64 ГБ флэш-памяти стоит всего 113 долларов. Версия с 4/128 ГБ памяти обойдется в 141 доллар. А старшая версия с 6/128 ГБ предлагается за 169 долларов.

Компания утверждает, что этот телефон устанавливает новый стандарт для смартфонов начального уровня 2020 года.



Фото: Gizchina

В плане характеристик китайский Xiaomi Redmi 9 предлагает тот же пластиковый корпус с большим экраном 6,53 дюйма и Full HD+ разрешением. Сканер отпечатков пальцев расположен на задней крышке.

У него стоит такой же набор из четырех камер — 13 Мп основная, 8 Мп широкоугольная, 5 Мп для макро и дополнительный датчик глубины на 2 Мп. Фронтальная камера спрятана в каплевидном вырезе, разрешение 8 Мп.

Работает новый Redmi 9 на процессоре Helio G80, китайская версия получила поддержку диапазонов Wi-Fi 2,4 и 5 ГГц, тогда как у международной есть только 2,4 ГГц. Еще из коробки в Китае смартфон работает на базе новой оболочки MIUI 12, тогда как глобальная версия работает на MIUI 11.

По производительности, качеству камер и автономности разницы между глобальной и китайской версией Redmi 9 никакой. В обоих есть NFC для бесконтактных платежей, ИК-порт, слот для карт microSD и разъем USB Type-C для зарядки. Стоит аккумулятор на 5020 мАч с поддержкой зарядки до 18 Вт, но в комплекте будет более слабый блок питания на 10 Вт.