Как избежать штрафа за "двойника" - юрист дал совет водителям

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Автоюрист Ярослав Попов в эфире телеканала «Украина 24» рассказал о том, как водителю доказать свою непричастность к совершению правонарушения транспортным средством- «двойником».
«Довольно распространена практика, когда используются номера «двойников». Лицо не осуществляло управление транспортом, находилось на тот момент в другой области, а камера автовидеофиксации сняла транспортное средство такого же цвета, такой же марки с этими же номерами на тот момент в Киеве. Но на его машину был выписан штраф», – отметил юрист.
По его словам, в такой ситуации лучше всего обращаться к юристам и получать квалифицированную правовую помощь.
«Следует понимать, что лицо способно самостоятельно защищать свои интересы, оно может обращаться в суд и обжаловать это постановление, получать определенную компенсацию своих стремлений. Также человек может изменить ответчика, если предоставил транспортное средство товарищу, и он осуществлял управление на тот момент, чтобы он понес ответственность», – заявил Попов.
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