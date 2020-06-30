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Как избежать штрафа за "двойника" - юрист дал совет водителям

Как избежать штрафа за "двойника" - юрист дал совет водителям

Автоюрист Ярослав Попов в эфире телеканала «Украина 24» рассказал о том, как водителю доказать свою непричастность к совершению правонарушения транспортным средством- «двойником».

«Довольно распространена практика, когда используются номера «двойников». Лицо не осуществляло управление транспортом, находилось на тот момент в другой области, а камера автовидеофиксации сняла транспортное средство такого же цвета, такой же марки с этими же номерами на тот момент в Киеве. Но на его машину был выписан штраф», – отметил юрист.

По его словам, в такой ситуации лучше всего обращаться к юристам и получать квалифицированную правовую помощь.

«Следует понимать, что лицо способно самостоятельно защищать свои интересы, оно может обращаться в суд и обжаловать это постановление, получать определенную компенсацию своих стремлений. Также человек может изменить ответчика, если предоставил транспортное средство товарищу, и он осуществлял управление на тот момент, чтобы он понес ответственность», – заявил Попов.

Справка Finance.ua:

  • С 1 июня водителям, которые превысили скорость в пределах Киева и Киевской области и попали в поле зрения камер фотовидеофиксации, стали поступать «письма счастья».
  • Напомним, камеры видеофиксации установлены: в городе Киеве и на автомагистралях Киевской области исключительно в местах концентрации ДТП с тяжелыми последствиями. В дальнейшем видеокамеры постепенно будут устанавливаться и по всей Украине.
  • В Украине вернут обязательный техосмотр легковых автомобилей. В новом законе о техосмотре обещают отобрать эту функцию у МВД и исключить возможность поборов с водителей. Законопроекты, которые вносились в парламент ранее, не устраивали представителей Евросоюза как потенциально коррупционные.

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По материалам Сегодня
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