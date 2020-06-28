Правительство запускает новую электронную систему в сфере строительства

Правительство поддержало реализацию экспериментального проекта Единой государственной электронной системы в сфере строительства.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале.

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“Это действительно революционный проект, над которым шла работа не один месяц”, – написал Шмыгаль.

Его внедрение обеспечит:

сокращение сроков предоставления административных услуг;

повышение качества предоставления услуг в сфере строительства;

снижение коррупционных рисков;

открытость и доступность информации об участниках и состоянии строительства, жизненном цикле объектов строительства и др.

По его словам, эти шаги должны создать условия для минимизации коррупции в отрасли и защитить украинцев от нечестных застройщиков.

Напомним, председатель НКЦБФР Тимур Хромаев предлагает повысить ответственность посредников и качество раскрытия информации.