Удивляет разница в прогнозах МВФ и Всемирного банка по Украине - Милованов (видео)

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Самой интересной и наиболее поразительной в прогнозах относительно развития экономики Украины является разница в показателях МВФ и Всемирного банка.
Об этом рассказал Тимофей Милованов – экс-министр развития экономики, а сейчас – Президент Киевской школы экономики (КШЭ), в интервью Finance.ua.
По его мнению, именно показатели ВВП, инфляции и среднегодового курса гривны к доллару являются наиболее интересными для сравнения в прогнозах МВФ и ВБ.
“Удивляет и шокирует разница в показателях в прогнозах Всемирного банка и МВФ, которые несколько недель назад выпустили обновленные прогнозы. Главная цифра – падение и рост ВВП у них потрясающе разнится.”
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По его словам, МВФ прогнозирует падение ВВП в 2020 г. на 8,2%, в то время как Всемирный банк – на 3,5%. В 2021 же году ВБ ожидает рост внутреннего валового продукта на 1%, а МВФ – 3%.
“То есть по прогнозу Всемирного банка через год мы будем почти на том уровне, как до кризиса. В то время как по мнению МВФ мы будем на 7% ниже”, – отметил он.
Относительно инфляционных прогнозов большинство аналитиков прогнозируют уровень инфляции в 5-6% до конца года. И то, что весной инфляция составила всего 2% – было значительным сюрпризом для большинства экспертов. Поэтому, скорее всего, эти прогнозы будут пересматриваться в сторону снижения инфляции.
“Вместе с тем МВФ прогнозирует инфляцию не более 7%, а правительство – 11%. Это нереально получить такую цифру! Кроме того случая, если что-то случится, какой-то дополнительный финансово-экономический кризис”, – отметил Милованов.
Хотя МВФ и не дает средний курс за год, но экс-министр уверяет, что его можно вычислить и он составляет около 30 грн/доллар.
“Но уже прошло полгода и мы видим сейчас курс 26 гривен за доллар. Да, он был по 27 несколько недель во время кризиса. Но для того, чтобы он был в среднем 30 в год – это действительно надо, чтобы был какой-то финансовый кризис и он “выскочил” более чем 30 гривен”, – подытожил Милованов.
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