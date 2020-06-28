"Газпром" вернул Польше 1,5 млрд долларов переплаты за газ

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Российский “Газпром экспорт” вернул польскому импортеру PGNiG 1,5 млрд долларов переплаты за газ, поставленный по газопроводу “Ямал-Европа”. Деньги перечислены Варшаве согласно решению Стокгольмского арбитража.
Об этом сообщает российский “Интерфакс” со ссылкой на “Газпром экспорт”.
В то же время отмечается, что ПАО “Газпром” и ООО “Газпром экспорт” продолжают обжалование этого решения.
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“Перечисление средств не нанесет вреда для позиции ПАО “Газпром” и ООО “Газпром экспорт” в ходе обжалования”, – заявили в компании.
Отметим, PGNiG инициировала арбитражное разбирательство против “Газпрома” и “Газпром экспорт” в 2015 году с требованием о пересмотре цены на природный газ, поставляемый в Польшу по контракту от 25 сентября 1996 года.
Он предусматривал поставку около 10 млрд куб. м газа в год, минимальное годовое контрактное количество – 8,7 млрд куб. м в год. Договор действует до 2022 года.
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