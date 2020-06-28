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"Газпром" вернул Польше 1,5 млрд долларов переплаты за газ

"Газпром" вернул Польше 1,5 млрд долларов переплаты за газ

Российский “Газпром экспорт” вернул польскому импортеру PGNiG 1,5 млрд долларов переплаты за газ, поставленный по газопроводу “Ямал-Европа”. Деньги перечислены Варшаве согласно решению Стокгольмского арбитража.

Об этом сообщает российский “Интерфакс” со ссылкой на “Газпром экспорт”.

В то же время отмечается, что ПАО “Газпром” и ООО “Газпром экспорт” продолжают обжалование этого решения.

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“Перечисление средств не нанесет вреда для позиции ПАО “Газпром” и ООО “Газпром экспорт” в ходе обжалования”, – заявили в компании.

Отметим, PGNiG инициировала арбитражное разбирательство против “Газпрома” и “Газпром экспорт” в 2015 году с требованием о пересмотре цены на природный газ, поставляемый в Польшу по контракту от 25 сентября 1996 года.

Он предусматривал поставку около 10 млрд куб. м газа в год, минимальное годовое контрактное количество – 8,7 млрд куб. м в год. Договор действует до 2022 года.

По материалам РБК-Украина
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