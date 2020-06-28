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Реформа приватизации: на заседании Нацсовета реформ представили новую концепцию

Реформа приватизации: на заседании Нацсовета реформ представили новую концепцию

На заседании Национального совета реформ, состоявшемся под председательством президента Украины Владимира Зеленского, была представлена ​​концепция реформы приватизации.

Как говорится в сообщении пресс-службы Офиса президента, в Украине в государственной собственности находятся 3,6 тыс. предприятий.

“В Украине в государственной собственности находятся 3600 предприятий. Каждое пятое – убыточное, задолженность по зарплате в таких структурах составляет 2,9 миллиарда гривен”, – говорится в сообщении.

За пять месяцев 2020 года благодаря приватизации в бюджет перечислено 500 миллионов гривен, объявлено более 800 аукционов.

Глава Фонда государственного имущества Украины Дмитрий Сенниченко отметил:

  • в 2020-м в два раза увеличено количество участников приватизационных аукционов;
  • Фонд разработал интернет-магазин, в котором размещена информация о приватизации;

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  • при участии Фонда государственного имущества подготовлен комплексный законопроект, который должен зафиксировать процедуру передачи объектов в частную собственность, улучшить процедуру приватизации и обеспечить ее институциональную способность;
  • решение о передаче объектов для приватизации должен принимать Кабинет Министров, если орган управления не имеет обоснованных причин оставить объект в своей собственности, долги объекта превышают 50% стоимости активов, объект используется неэффективно или не по целевому назначению или находится в налоговом залоге.

Также в ходе заседания обсудили предложения, касающиеся соглашения о признании виновности, которое должно разгрузить работу судов и обеспечить неотвратимость наказания. Президент считает эту идею не готовой к реализации, поэтому предложил доработать соответствующий законопроект.

По материалам Finance.UA
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