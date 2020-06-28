Реформа приватизации: на заседании Нацсовета реформ представили новую концепцию

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На заседании Национального совета реформ, состоявшемся под председательством президента Украины Владимира Зеленского, была представлена концепция реформы приватизации.
Как говорится в сообщении пресс-службы Офиса президента, в Украине в государственной собственности находятся 3,6 тыс. предприятий.
“В Украине в государственной собственности находятся 3600 предприятий. Каждое пятое – убыточное, задолженность по зарплате в таких структурах составляет 2,9 миллиарда гривен”, – говорится в сообщении.
За пять месяцев 2020 года благодаря приватизации в бюджет перечислено 500 миллионов гривен, объявлено более 800 аукционов.
Глава Фонда государственного имущества Украины Дмитрий Сенниченко отметил:
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Также в ходе заседания обсудили предложения, касающиеся соглашения о признании виновности, которое должно разгрузить работу судов и обеспечить неотвратимость наказания. Президент считает эту идею не готовой к реализации, поэтому предложил доработать соответствующий законопроект.
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