Поставщика газа можно будет сменить даже при наличии долга перед ним

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После запуска с 1 июля рынка природного газа рядовой потребитель может перейти к новому поставщику газа даже при наличии долга перед нынешним ПСО-поставщиком, который больше не сможет манипулировать долгами для удержания клиента.
Об этом рассказал UBR.ua генеральный директор независимого провайдера энергии ETG.ua Владимир Шведкий.
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“В последнюю неделю было принято постановление, согласно которому переход можно осуществить при наличии долга перед предыдущим поставщиком. Это, конечно, не должно провоцироваться новыми поставщиками рынка, потому что рано или поздно это приведет к тому, что долги будут и у этого поставщика. Но это, наверное, на первый год, на первый этап, чтобы люди почувствовали, что это можно будет сделать с наименьшими затратами сил”, – сказал Шведкий.
Кроме того, устранены бюрократические проволочки, которые использовались для осложнения конечному потребителю процесса ухода от своего поставщика газа.
“В предыдущей модели это была справка об отсутствии задолженности, это посещение офисов предыдущего поставщика, это заявление, операционка, получение акта и так далее. Это все затягивало процесс и уменьшало ценность вообще этого рынка и желание клиентов этим заниматься. Сегодня это действительно намного проще”, – считает генеральный директор ETG.ua.
Переход к новому поставщику газа не отменяет обязательств по оплате задолженности перед старым поставщиком, он вправе обращаться в суд, к коллекторам. Но долги перестают быть инструментом для удержания облгазсбытами клиентов.
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