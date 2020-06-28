0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 123 0

Поставщика газа можно будет сменить даже при наличии долга перед ним

Поставщика газа можно будет сменить даже при наличии долга перед ним

После запуска с 1 июля рынка природного газа рядовой потребитель может перейти к новому поставщику газа даже при наличии долга перед нынешним ПСО-поставщиком, который больше не сможет манипулировать долгами для удержания клиента.

Об этом рассказал UBR.ua генеральный директор независимого провайдера энергии ETG.ua Владимир Шведкий.

Читайте также: Газовый рынок для населения: Что изменится для украинцев с 1 июля

“В последнюю неделю было принято постановление, согласно которому переход можно осуществить при наличии долга перед предыдущим поставщиком. Это, конечно, не должно провоцироваться новыми поставщиками рынка, потому что рано или поздно это приведет к тому, что долги будут и у этого поставщика. Но это, наверное, на первый год, на первый этап, чтобы люди почувствовали, что это можно будет сделать с наименьшими затратами сил”, – сказал Шведкий.

Кроме того, устранены бюрократические проволочки, которые использовались для осложнения конечному потребителю процесса ухода от своего поставщика газа.

“В предыдущей модели это была справка об отсутствии задолженности, это посещение офисов предыдущего поставщика, это заявление, операционка, получение акта и так далее. Это все затягивало процесс и уменьшало ценность вообще этого рынка и желание клиентов этим заниматься. Сегодня это действительно намного проще”, – считает генеральный директор ETG.ua.

Переход к новому поставщику газа не отменяет обязательств по оплате задолженности перед старым поставщиком, он вправе обращаться в суд, к коллекторам. Но долги перестают быть инструментом для удержания облгазсбытами клиентов.

По материалам УБР
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Личные финансы
Смотри также
Весь рынок:Личные финансы Энергетика
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.