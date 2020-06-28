Ломбарды с 1 июля начнут обменивать валюту

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Стало известно, при каких условиях ломбарды в Украине смогут обменивать валюту.
Закон о «сплите» вступает в силу с 1 июля, благодаря которому ломбардам позволят обменивать валюту.
Требования к минимальному размеру капитала ломбардов установят на уровне 500 тыс грн, а ключевой целью будет защита прав лиц, пользующихся услугами ломбардов, а также расширение возможностей для таких учреждений.
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Уже с 1 июля, если заемщик не может погасить долг с учетом процентов за пользование займом, то его полная задолженность перед ломбардом будет погашена за счет залога. То есть, у ломбардов не может быть никаких дополнительных требований к заемщику.
Также для клиентов могут ввести обязательное предоставление ломбардного билета, в котором будут изложены условия договора с ломбардом.
Кроме этого, НБУ позволит ломбардам обменивать валюту и переводить средства без открытия счетов. Но требование по кредитованию только под залог имущества остается без изменений.
Регулятор новым законом также хочет упростить требования к помещениям ломбардов и местам оказания услуг, безопасности, отчетности и учета документов.
В пресс-службе Нацбанка добавили, что сроки приведения деятельности ломбардов в соответствие с новыми требованиями, которые вступают в силу с 1 июля, определятся только после детального ознакомления с состоянием рынка, с учетом объективных сроков и возможностей выполнить новые требования.
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