Ломбарды с 1 июля начнут обменивать валюту

Стало известно, при каких условиях ломбарды в Украине смогут обменивать валюту.

Закон о «сплите» вступает в силу с 1 июля, благодаря которому ломбардам позволят обменивать валюту.

Требования к минимальному размеру капитала ломбардов установят на уровне 500 тыс грн, а ключевой целью будет защита прав лиц, пользующихся услугами ломбардов, а также расширение возможностей для таких учреждений.

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Уже с 1 июля, если заемщик не может погасить долг с учетом процентов за пользование займом, то его полная задолженность перед ломбардом будет погашена за счет залога. То есть, у ломбардов не может быть никаких дополнительных требований к заемщику.

Также для клиентов могут ввести обязательное предоставление ломбардного билета, в котором будут изложены условия договора с ломбардом.

Кроме этого, НБУ позволит ломбардам обменивать валюту и переводить средства без открытия счетов. Но требование по кредитованию только под залог имущества остается без изменений.

Регулятор новым законом также хочет упростить требования к помещениям ломбардов и местам оказания услуг, безопасности, отчетности и учета документов.

В пресс-службе Нацбанка добавили, что сроки приведения деятельности ломбардов в соответствие с новыми требованиями, которые вступают в силу с 1 июля, определятся только после детального ознакомления с состоянием рынка, с учетом объективных сроков и возможностей выполнить новые требования.

Справка Finance.ua:

12 сентября 2019 года Рада приняла закон о «сплите». Тогда за него проголосовало 296 депутатов. 16 октября этот закон подписал президент. Нацбанк анонсировал серьезные изменения, которые должны приблизить украинские финансовые рынки к европейским, сделать их “прозрачными” и защитить права потребителей. Недавно НБУ обнародовал одну за другой шесть “белых книг” – для каждого сегмента небанковского рынка, которые планируется реформировать.

Национальный банк обнародовал ключевые цели нового регулирования рынка ломбардов.

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