Что ждать от курса на этой неделе?

За неделю курс доллара к гривне незначительно вырос на всех сегментах валютного рынка на 0,1-0,3%.

Так, с прошлого вторника официальный курс доллара США, устанавливаемый НБУ, вырос с 26,67 грн до 26,69 грн (+0,1%).

Спрос/предложение доллара на межбанке, по данным компании «УкрДилинг», за это же время выросли с 26,58/26,60 до 26,66/26,68 (+0,3%).

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Средние курсы покупки/продажи наличного доллара в банках за неделю выросли с 26,55/26,75 до 26,57/26,76 (+0,1%). При этом спред между средней продажей и средней покупкой сохранился на уровне 0,8%.

Со слов Вадима Иосуба, старшего аналитика Альпари, в течение ближайшей недели стоит ожидать незначительный рост курса доллара к гривне.

“Доллар на межбанке может торговаться через неделю вблизи 26,7-26,8 грн, а наличный доллар в банках – около 26,6/26,8 грн”, – говорит Иосуб.