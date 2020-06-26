Бизнес на карантине: тенденции июня (инфографика)

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За период карантина наиболее кризисным для украинского бизнеса оказалась шестая неделя. После чего показатели украинского бизнеса стали расти.
Об этом свидетельствует аналитика от Opendatabot.
Ситуация с вакансиями:
Зарплаты: желаемые и предлагаемые. За первые недели карантина ожидаемая зарплата соискателей увеличилась с 13 тысяч до 15 тысяч гривен. Но потом опустилась ниже докарантинного уровня. Сейчас кандидаты в среднем претендуют на 12 тысяч грн.
У работодателей с первой же недели карантина упала предлагаемая зарплата с 13 тысяч до 12 тысяч. И с тех пор остается стабильной.
Инфографика Opendatabot
Регистрации бизнеса. На 12 марта еженедельно в Украине регистрировалось около 5 тысяч предпринимателей. За два месяца количество новых регистраций упало почти в три раза. 26 апреля зарегистрировалось всего полторы тысячи предпринимателей.
Три недели назад был пик регистраций – в Украине было зарегистрировано 7269 предпринимателей. На этой неделе их количество стабилизировалось. Уже третью неделю подряд видим докарантинные показатели – около 5 тысяч новых ФЛП в неделю.
Инфографика Opendatabot
По состоянию на 12 марта еженедельно в Украине регистрировалось около тысячи компаний. Уже через две недели (26 марта) зарегистрировалось только 435 новых компаний.
В последний месяц этот показатель стал расти. На этой неделе было зарегистрировано 986 компаний.
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