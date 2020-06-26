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Бизнес на карантине: тенденции июня (инфографика)

Бизнес на карантине: тенденции июня (инфографика)

За период карантина наиболее кризисным для украинского бизнеса оказалась шестая неделя. После чего показатели украинского бизнеса стали расти.

Об этом свидетельствует аналитика от Opendatabot.

Ситуация с вакансиями:

  • 12 марта на сайте Work.ua было опубликовано 54 тысячи вакансий. К концу апреля количество активных вакансий сократилось более чем вдвое, на 26 апреля на сайте было только 22,8 тысячи вакансий;
  • С апреля количество активных вакансий увеличилось больше почти на 50%. Сейчас на Work.ua 44,8 тысячи активных вакансий;

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  • В Work.ua. уверяют, что если не случится повторных кризисов, то с 4 квартала этого года может начаться рост количества вакансий. А через год есть возможность, что рынок труда плавно вернется к состоянию начала 2020 года.

Зарплаты: желаемые и предлагаемые. За первые недели карантина ожидаемая зарплата соискателей увеличилась с 13 тысяч до 15 тысяч гривен. Но потом опустилась ниже докарантинного уровня. Сейчас кандидаты в среднем претендуют на 12 тысяч грн.

У работодателей с первой же недели карантина упала предлагаемая зарплата с 13 тысяч до 12 тысяч. И с тех пор остается стабильной.


Инфографика Opendatabot

Регистрации бизнеса. На 12 марта еженедельно в Украине регистрировалось около 5 тысяч предпринимателей. За два месяца количество новых регистраций упало почти в три раза. 26 апреля зарегистрировалось всего полторы тысячи предпринимателей.

Три недели назад был пик регистраций – в Украине было зарегистрировано 7269 предпринимателей. На этой неделе их количество стабилизировалось. Уже третью неделю подряд видим докарантинные показатели – около 5 тысяч новых ФЛП в неделю.


Инфографика Opendatabot

По состоянию на 12 марта еженедельно в Украине регистрировалось около тысячи компаний. Уже через две недели (26 марта) зарегистрировалось только 435 новых компаний.

В последний месяц этот показатель стал расти. На этой неделе было зарегистрировано 986 компаний.

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По материалам Finance.UA
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