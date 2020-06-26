С 2021 года газ можно будет покупать у Укрпочты и розничных сетей магазинов

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Открытие рынка природного газа для населения дает возможность продавать голубое топливо не только традиционным операторам рынка, но также и ритейлерам, и даже “Укрпочте”.
Об этом рассказал в интервью UBR.ua генеральный директор независимого провайдера энергии ETG Владимир Шведкий.
На сегодняшний день на рынке присутствуют около 700 лицензиатов и более 25 ПСО-поставщиков, однако они разбиты по региональному признаку, и в связи с открытием рынка газа это разделение будет нивелировано. Но в 2021-2022 годах на рынке ожидается всплеск интереса к рынку со стороны как компаний Европейского союза, которые уже работают на газовом розничном рынке, так и со стороны торговых розничных сетей, а также почтовых операторов.
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“Все зависит от динамики рынка, от того, насколько он будет прозрачный. Мы ожидаем, что всплеск будет в 2021-2022 годах со стороны Европейского союза – тех, кто имеет большой опыт в таком свободном рынке. Плюс большой спрос от разных розничных компаний – от почты до продуктовых магазинов, которые тоже не против, захотят найти себя в таком емком рынке”, – рассказал Шведкий.
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