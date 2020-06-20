Кабмин может отложить на месяц запуск рынка газа для населения

Кабмин может на один месяц продлить спецобязательства “Нафтогаза” продавать газ для населения по льготной цене (ПСО) – в таком случае один из пунктов меморандума с МВФ не будет выполнен вовремя.

Об этом во время онлайн встречи Energy club заявил глава Нацкомиссии в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) Валерий Тарасюк.

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По его словам, де-юре, до отмены ПСО остается всего неделя, но на сегодня “единственное, что сделано – это НКРЭКУ упростила процедуру смены поставщика газа для населения”.

“Сейчас говорится, что ПСО будет продлено на месяц, и все надеются, что в течение этого месяца решатся проблемы (с переходом на газовый рынок) хотя бы частично. Главная из них – определение Поставщика газа последней надежды. Раньше еще была речь о гарантированном поставщике, но сейчас уже об этом никто не говорит”, – пояснил Тарасюк.

Он подчеркнул, что отмена ПСО с 1 июля – одно из условий Украины перед МВФ в рамках меморандума о финансовой помощи на 5 млрд долларов.

“Две недели назад мы подписали меморандум и уже не выполнили одно из его положений. Будем краснеть перед МВФ. Тем не менее, никто не опускает руки”, – добавил глава НКРЭКУ.

Справка Finance.ua:

Нацкомиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг ( НКРЭКУ ), внесла изменения в ряд регуляторных актов, упростив процедуру смены поставщика газа для населения с 1 июля 2020 года.