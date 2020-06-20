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Кабмин может отложить на месяц запуск рынка газа для населения

Кабмин может отложить на месяц запуск рынка газа для населения

Кабмин может на один месяц продлить спецобязательства “Нафтогаза” продавать газ для населения по льготной цене (ПСО) – в таком случае один из пунктов меморандума с МВФ не будет выполнен вовремя.

Об этом во время онлайн встречи Energy club заявил глава Нацкомиссии в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) Валерий Тарасюк.

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По его словам, де-юре, до отмены ПСО остается всего неделя, но на сегодня “единственное, что сделано – это НКРЭКУ упростила процедуру смены поставщика газа для населения”.

“Сейчас говорится, что ПСО будет продлено на месяц, и все надеются, что в течение этого месяца решатся проблемы (с переходом на газовый рынок) хотя бы частично. Главная из них – определение Поставщика газа последней надежды. Раньше еще была речь о гарантированном поставщике, но сейчас уже об этом никто не говорит”, – пояснил Тарасюк.

Он подчеркнул, что отмена ПСО с 1 июля – одно из условий Украины перед МВФ в рамках меморандума о финансовой помощи на 5 млрд долларов.

“Две недели назад мы подписали меморандум и уже не выполнили одно из его положений. Будем краснеть перед МВФ. Тем не менее, никто не опускает руки”, – добавил глава НКРЭКУ.

Справка Finance.ua:

  • Нацкомиссия, осуществляющая регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), внесла изменения в ряд регуляторных актов, упростив процедуру смены поставщика газа для населения с 1 июля 2020 года.
  • Открытие рынка природного газа для бытовых потребителей было запланировано на 1 мая 2020 года, но в связи с введением карантина из-за распространения коронавируса сроки перенесли на 1 июля.
По материалам Економічна Правда
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