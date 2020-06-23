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Херсонский порт официально передали в концессию

Херсонский порт официально передали в концессию

26 июня в концессию передали Херсонский морской торговый порт, компания-концессионер ООО “Рисоил-Херсон” инвестирует в развитие порта около 300 млн грн.

Об этом в Telegram сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

“Это даст стабильное развитие, сохраненные и новые рабочие места, благосостояние всего города и региона, благоприятные условия для роста экономики”, – написал министр.

“Компания-концессионер ООО “Рисоил-Херсон” инвестирует в развитие порта около 300 млн грн. Еще более 18 млн будет вложено в местную инфраструктуру. Концессия заключена на 30 лет, но уже в 2030-м концессионер обязуется обеспечить объемы перевалки грузов порта на уровне не менее 1,36 млн тонн”, – добавил он.

По его словам, “Рисоил-Херсон” обязуется увеличить до 80% доли грузов, следующих в порт с использованием железнодорожного, внутреннего водного и других видов транспорта, кроме автомобильного.

Также компания софинансирует капремонт дорожного покрытия улиц на пути к порту и новую площадку для стоянки грузовиков на въезде в город.

“Концессия порта Ольвия будет подписана в ближайшее время, порт Черноморск – следующий концессионный проект”, – добавил Криклий.

По материалам Економічна Правда
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