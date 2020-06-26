0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 106 0

В США отзывают 67 000 внедорожников Jeep Cherokee

В США отзывают 67 000 внедорожников Jeep Cherokee

Jeep отзывает в США 67 248 внедорожников Jeep Cherokee 2014-2017 модельных годов. Причина такого решения – проблемы с коробкой отбора мощности (PTU).

По данным Национальной администрации безопасности дорожного движения США, Jeep Cherokee во время движения из-за проблем с коробкой отбора мощности может остановиться. Такие случаи уже были зарегистрированы.

Представители компании Jeep утверждают, что им известно об одном ДТП, вызванном проблемой с PTU. К счастью, в этой аварии никто не пострадал.

Концерн FCA обещает в скором времени сообщить владельцам Jeep Cherokee 2014-2017 модельных годов о начале сервисной кампании. Если дилеры выявят данный дефект, то они обновят программное обеспечение. Будут ли отзывать Cherokee из-за коробки отбора мощности в других странах – не известно.

Напомним, что осенью нынешнего года должны были начаться продажи Jeep Grand Cherokee нового поколения. Однако, из-за пандемии коронавируса его до сих пор даже официально не представили. Видимо, старт его продаж отодвинут на неопределенный срок.

По материалам autonews.ua
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Технологии&Авто
Смотри также
Весь рынок:Технологии&Авто
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.