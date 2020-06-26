В США отзывают 67 000 внедорожников Jeep Cherokee

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Jeep отзывает в США 67 248 внедорожников Jeep Cherokee 2014-2017 модельных годов. Причина такого решения – проблемы с коробкой отбора мощности (PTU).
По данным Национальной администрации безопасности дорожного движения США, Jeep Cherokee во время движения из-за проблем с коробкой отбора мощности может остановиться. Такие случаи уже были зарегистрированы.
Представители компании Jeep утверждают, что им известно об одном ДТП, вызванном проблемой с PTU. К счастью, в этой аварии никто не пострадал.
Концерн FCA обещает в скором времени сообщить владельцам Jeep Cherokee 2014-2017 модельных годов о начале сервисной кампании. Если дилеры выявят данный дефект, то они обновят программное обеспечение. Будут ли отзывать Cherokee из-за коробки отбора мощности в других странах – не известно.
Напомним, что осенью нынешнего года должны были начаться продажи Jeep Grand Cherokee нового поколения. Однако, из-за пандемии коронавируса его до сих пор даже официально не представили. Видимо, старт его продаж отодвинут на неопределенный срок.
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