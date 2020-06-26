Lamborghini показал новый гоночный суперкар SCV12

Гоночный дивизион Lamborghini показал тизерные фотографии нового суперкара Lamborghini SCV12. Его официальная премьера запланирована на лето нынешнего года.

Lamborghini SCV12 – это экстремальная трековая версия Lamborghini Aventador. Работы над ним начались уже давно.

Новый гоночный суперкар Lamborghini получил великолепную аэродинамику. У него лучше прижимная сила, чем у гоночного GT3. Этому способствуют передний сплиттер и большое заднее крыло.

В движение суперкар приводится модернизированным 6,5 л атмосферником V-12 мощностью свыше 830 л.с., который работает вместе с 6-ступенчатой секвентальной коробкой передач XTrac. У Aventador этот мотор менее мощный. Возможно, это последняя модель Lamborghini без электрификации. Новый суперкар этого бренда, который появится в 2021 году, будет оснащаться гибридной силовой установкой.