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Lamborghini показал новый гоночный суперкар SCV12

Lamborghini показал новый гоночный суперкар SCV12

Гоночный дивизион Lamborghini показал тизерные фотографии нового суперкара Lamborghini SCV12. Его официальная премьера запланирована на лето нынешнего года.

Lamborghini SCV12 – это экстремальная трековая версия Lamborghini Aventador. Работы над ним начались уже давно.

Новый гоночный суперкар Lamborghini получил великолепную аэродинамику. У него лучше прижимная сила, чем у гоночного GT3. Этому способствуют передний сплиттер и большое заднее крыло.

В движение суперкар приводится модернизированным 6,5 л атмосферником V-12 мощностью свыше 830 л.с., который работает вместе с 6-ступенчатой секвентальной коробкой передач XTrac. У Aventador этот мотор менее мощный. Возможно, это последняя модель Lamborghini без электрификации. Новый суперкар этого бренда, который появится в 2021 году, будет оснащаться гибридной силовой установкой.

По материалам autonews.ua
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