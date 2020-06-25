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Maserati отказался от двигателя Ferrari

Maserati отказался от двигателя Ferrari

Maserati планирует оснащать свои автомобили двигателем собственной разработки. Речь идет про новый твин-турбо двигатель V6 мощностью 542 л.с., который заменит 3,0 л мотор V8 от Ferrari.

Твин-турбо мотор V6 получат четыре новые модели Maserati. В частности, этим силовым агрегатом будут оснащаться Maserati MC20, а также автомобили, выпущенные на замену моделям GranTurismo, GranCabrio, а также новый кроссовер, чье название пока еще не известно.

У спорткаров мощность этого мотора составит 542 л.с., а у кроссовера немного меньше – 523 л.с.

Интересно, что даже стандартная версия нового мотора будет электрифицирована. То есть фактически новые модели Maserati будут «мягкими» гибридами. Раньше сообщалось, что итальянцы планируют разработать и выпустить на рынок полноценный гибридный автомобиль с подзаряжаемой силовой установкой.

До конца 2021 года в продаже должны появиться обновленный Maserati Ghibli с гибридной силовой установкой, а также обновленные Levante и Quattroporte. В сентябре дебютирует MC20.

По материалам autonews.ua
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