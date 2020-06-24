Panasonic инвестирует $75 млн в 5G-оборудование

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Компания Panasonic намерена увеличить выпуск материалов, используемых в производстве оборудования для беспроводных 5G сетей. Предвосхищая резкий рост спроса на такие решения в Китае, японская корпорация намерена инвестировать около 8 млрд йен (75 млн долл.) в расширение своего завода в Гуанчжоу. Первые линии должны начать работу осенью 2021 года, производительность предприятия при этом вырастет на 50%.
По данным исследовательского центра Fuji Chimera Research Institute, в 2019 году на долю Китая пришлось около 40% мировых инвестиций в развитие базовых станций. И хотя в ходе торгового конфликта США и Китая Вашингтон ужесточил запрет на поставку полупроводников и других высокотехнологичных продуктов компании Huawei, Panasonic пока не ожидает серьезного влияния на свой бизнес по выпуску печатных плат.
Японская корпорация увеличит производство плат и самоклеящихся полос с использованием специальных смол для крепления медной фольги. Разработки Panasonic существенно меньше влияют на 5G-сигнал, не ослабляя его в отличии от традиционных материалов, применяющихся в производстве электроплат. Они также просты в использовании и подходят для производства многослойных печатных плат.
Panasonic рассчитывает, что ее продукция найдет применение и в производстве антенн базовых станций пятого поколения, а также серверов и роутеров. Корпорация производит аналогичные компоненты и материалы в Японии и на Тайване, но решила начать увеличение производства на рынке, который выглядит наиболее перспективным.
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