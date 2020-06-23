Microsoft показала обновлённое меню «Пуск» для Windows 10

С момента выхода Windows 10 прошло пять лет, но с тех пор система практически не поменялась внешне. Microsoft крайне неохотно вносит изменения в пользовательский интерфейс, но уже несколько месяцев дразнит обновлённым меню «Пуск». Теперь компания показала его во всей красе.

Обновлённое меню «Пуск» было опубликовано командой Microsoft 365. На представленном изображении показаны новые иконки стандартных приложений от Microsoft, выпущенные ранее в этом году.



Фото: mspoweruser.com

Сами иконки больше не помещены в квадрат, как это сделано сейчас. В правой части меню компания сместила упор с «живых плиток», которые долгое время продвигались в качестве уникальной фишки, в пользу ярлыков программ. Кроме того, их фон будет зависеть от выбранной темы оформления интерфейса: тёмной или светлой. В целом такой дизайн выглядит более «лёгким» в сравнении с нынешним.

Ожидается, что обновлённое меню «Пуск» появится в Windows 10 только в следующем году.