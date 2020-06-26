Украинцы задолжали за коммуналку более 63 млрд гривен

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По состоянию на 1 мая 2020 года общая задолженность за коммунальные услуги в Украине превысила 63 млрд грн.
Об этом заявила заместитель министра развития общин и территорий Наталья Хоцяновская.
Сколько задолжали и за что:
По словам Хоцяновской, решить проблему задолженности должен зарегистрированный 9 июня 2020 года законопроект № 3613 «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно совершенствования порядка погашения задолженности потребителей по оплате жилищно-коммунальных услуг».
Напомним, документ предлагает обязательную реструктуризацию долгов за жилищно-коммунальные услуги для населения, которые накопятся на 1 октября 2020 года на срок до пяти лет.
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