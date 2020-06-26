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Украинцы задолжали за коммуналку более 63 млрд гривен

Украинцы задолжали за коммуналку более 63 млрд гривен

По состоянию на 1 мая 2020 года общая задолженность за коммунальные услуги в Украине превысила 63 млрд грн.

Об этом заявила заместитель министра развития общин и территорий Наталья Хоцяновская.

Сколько задолжали и за что:

  • за газ — 25,5 млрд грн;
  • электроснабжение — 5,9 млрд грн;
  • за услуги по отоплению помещений — 20 млрд грн;
  • поставки холодной воды — 5 млрд грн;
  • содержание домов и придомовых территорий — 4,9 млрд грн;
  • вывоз бытовых отходов — 1 млрд грн.

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По словам Хоцяновской, решить проблему задолженности должен зарегистрированный 9 июня 2020 года законопроект № 3613 «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно совершенствования порядка погашения задолженности потребителей по оплате жилищно-коммунальных услуг».

Напомним, документ предлагает обязательную реструктуризацию долгов за жилищно-коммунальные услуги для населения, которые накопятся на 1 октября 2020 года на срок до пяти лет.

По материалам Урядовый курьер
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