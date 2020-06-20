США хотят обложить пошлиной товары из Европы на сумму в 3 млрд евро

Администрация президента США предложила обложить пошлиной новую партию товаров из Европы на сумму в 3,1 миллиарда евро.

Об этом пишет агентство Bloomberg.

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Подобное решение может привести к масштабной трансатлантической торговой войне уже этим летом.

Сообщается, что офис торгового представителя США уже представил список из 30 видов товаров, на которые будут введены пошлины размером до 100%. В список вошли, в частности, оливки, кофе, шоколад, кондитерские изделия и алкогольные напитки.

Предложение торгового представителя США открыто для публичного обсуждения до 26 июля.