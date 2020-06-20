0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Все Новости рынка
- 22 0

США хотят обложить пошлиной товары из Европы на сумму в 3 млрд евро

США хотят обложить пошлиной товары из Европы на сумму в 3 млрд евро

Администрация президента США предложила обложить пошлиной новую партию товаров из Европы на сумму в 3,1 миллиарда евро.

Об этом пишет агентство Bloomberg.

Читайте также: США назвали правила въезда в страну для украинцев

Подобное решение может привести к масштабной трансатлантической торговой войне уже этим летом.

Сообщается, что офис торгового представителя США уже представил список из 30 видов товаров, на которые будут введены пошлины размером до 100%. В список вошли, в частности, оливки, кофе, шоколад, кондитерские изделия и алкогольные напитки.

Предложение торгового представителя США открыто для публичного обсуждения до 26 июля.

По материалам НВ
  • i

    Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам об этом.

Также по этой теме: Мир
Смотри также
Весь рынок:Мир
Архивы:2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000
Сервис подбора кредитов
  • Отправьте заявку
  • Узнайте решение банка
  • Подтвердите заявку и получите деньги
грн
Заказать кредит онлайн
Топ новости
Обсуждают

Читают

В Контексте Finance.ua
    Рассчитывайте на
    0 800 307 555звонки бесплатны
    DMCA.com Protection Status
    Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
    О насРекламаСпецпроектыПартнерыУсловияКонфиденциальностьКонтактыСтарая версия
    © 2000–2020 ООО «Файненс.юа», ЕГРПОУ 22929966. Адрес: Проспект Степана Бандеры, 13в, Киев, Украина. Прием заявок круглосуточно.