НБУ назвал главные угрозы для банков во время кризиса

Негативные последствия кризиса могут проявиться в течение ближайшего года. Ключевые угрозы, которые стоят перед сектором, – снижение спроса на банковские услуги и ухудшение качества обслуживания кредитов.

Об этом говорится в “Отчете о финансовой стабильности” НБУ.

Как отмечается в отчете, несмотря на стремительный рост розничного кредитования в последние три года, домохозяйства вошли в кризис с умеренной долговой нагрузкой.

Читайте также: Нацбанк изменил правила финмониторинга в банках

“Однако потеря рабочих мест и снижение регулярных доходов усложнят обслуживание кредитов многих заемщиков”, – говорится в отчете.

По данным НБУ, в общем чистом портфеле кредитов физическим лицам ипотека составляет менее 10%. Поэтому основные убытки от ухудшения качества кредитов будут в сегменте необеспеченных потребительских займов.

“По оценкам НБУ, более 10% необеспеченных потребительских кредитов могут стать неработающими по результатам кризиса. Эти убытки реализуются в течение следующих нескольких кварталов”, – говорится в сообщении.

По оценкам НБУ, около 10% кредитов корпоративного сектора также станут неработающими.

Читайте важные новости и советы, которые пригодятся для вашего кошелька, в телеграмм-канале Finance_ukr 🤫